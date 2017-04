Pourquoi Sam?

Sam Hamad a dû éprouver un fort sentiment d’injustice quand il a été exclu du Conseil des ministres. Il aurait sans doute compris que le premier ministre Couillard lui impose un purgatoire de quelques mois pour pouvoir poser en parangon de vertu, mais quand même pas au point de le laisser moisir sur les banquettes arrière pour le reste de sa carrière.

Ses manigances avec Marc-Yvan Côté pour augmenter la subvention octroyée à Premier Tech étaient certainement répréhensibles, mais qu’a-t-il fait de si différent de ses anciens collègues du gouvernement Charest, qui s’étaient tous pliés à l’obligation de faire entrer 100 000 $ par année dans les coffres du PLQ ? Pour convaincre tous ces entrepreneurs et ces firmes de génie-conseil d’acheter des billets pour les cocktails de financement, il fallait bien que ceux-ci obtiennent quelque chose en retour. À la notable exception de l’ex-commissaire Renaud Lachance, qui pouvait douter du lien entre le financement des partis politiques et l’octroi des contrats publics ?

Les conjectures vont bon train sur l’identité des deux élus libéraux, vraisemblablement des ministres, qui, au dire du président de la Fraternité des policiers de Montréal, Yves Francoeur, auraient usé de leur influence pour favoriser une firme immobilière liée à la mafia. M. Hamad a certainement son idée là-dessus et il doit rager à la pensée que l’un d’eux se promène toujours en limousine.

« J’ai fait ce que j’avais à faire tout le long en respectant les règles », a-t-il déclaré en annonçant son départ. Il le pense sans doute sincèrement. Il a respecté les règles du jeu qui ont été introduites en 2003 par Jean Charest et son ami Marc Bibeau. Tu veux être ministre ? C’est 100 000 $. Voilà ce qu’était la règle !

Tous les membres du cabinet Charest l’ont acceptée, y compris Philippe Couillard. La moitié d’entre eux siègent encore au Conseil des ministres. Même Julie Boulet, dont le pitoyable témoignage devant la commission Charbonneau a laissé un souvenir gênant. Elle a dû patienter un peu avant de retrouver un portefeuille — assez modeste, il est vrai —, tandis que M. Hamad devra plutôt « relever un nouveau défi ».

Selon le commissaire à l’éthique, Jacques Saint-Laurent, il a été « plus qu’imprudent en contrevenant aux principes éthiques de base dans la gestion des fonds publics ». Le commissaire a parfaitement raison : quand on bafoue aussi ouvertement les règles éthiques, on doit le faire avec la plus grande prudence. Il ne faut surtout pas laisser traîner des courriels compromettants.

On a présenté M. Hamad comme un exemple d’intégration à la société québécoise. C’est tout à fait juste : ce jeune Syrien est vraiment tombé amoureux de son pays d’adoption. Sauf que le « développement des affaires » au sein du groupe Roche, sous le mentorat de Marc-Yvan Côté, et la culture politique du PLQ n’offraient peut-être pas les meilleurs modèles.

Bref, le député de Louis-Hébert a été puni pour avoir suivi les mêmes règles qui ont fait la bonne fortune de bien des « pure laine ». Si le gouvernement Couillard va de l’avant avec son projet de commission contre le racisme et la discrimination systémiques, il devrait aller témoigner !

Il arrive qu’un nouvel élu soit bombardé ministre sans expérience parlementaire et trouve tout de suite ses marques, mais M. Hamad a appris son métier à la dure. D’entrée de jeu, il s’est fait embobiner par son collègue Tom Mulcair dans le dossier de la centrale thermique du Suroît, ce qui lui a coûté son poste de ministre des Ressources naturelles. La malheureuse chute d’un paralume sur l’autoroute Ville-Marie a eu les mêmes conséquences quand il était aux Transports.

M. Hamad n’en était pas moins un homme attachant et dévoué, qui a su gagner l’estime de ses collègues et de la population de Québec. Les hommages qui lui ont été rendus n’étaient pas simplement des figures imposées par les circonstances. La députée péquiste de Taschereau, Agnès Maltais, dont la partisanerie peut parfois être choquante, a reconnu sincèrement les services qu’il a rendus à la capitale.

On préférera sans doute se souvenir de lui pour sa savoureuse image de la « roue à trois boutons » plutôt que pour sa triste fin de carrière. Sa maîtrise incomplète de la langue française a souvent fait sourire, mais elle se traduisait par une candeur qui lui faisait parfois dire les choses avec une franchise qui ne s’embarrassait pas de rectitude politique. Le député de Louis-Hébert connaissait bien ses commettants. Quand il a déclaré qu’ils ne souhaitaient pas avoir un pays, mais plutôt une équipe de hockey, plusieurs ont pris un air indigné, mais avait-il vraiment tort ?