Québec n’écarte pas une commission parlementaire sur les notes falsifiées

Le gouvernement Couillard n’écarte pas une commission parlementaire sur les nombreux cas rapportés de maquillage de résultats scolaires dans les écoles, pour donner une note de passage à des élèves qui ont échoué.

Le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, a affirmé vendredi qu’un « passage devant les parlementaires » pourrait s’imposer, après avoir apprécié la situation.

Il répondait ainsi au porte-parole de l’opposition officielle en matière d’éducation, Alexandre Cloutier, qui a soulevé de nombreux témoignages d’enseignants, selon lesquels des résultats scolaires étaient falsifiés à de nombreuses reprises pour donner aux élèves la note de passage.



Un sondage de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) publié jeudi par Le Soleil suggère que près d’un prof sur deux avait vu la note qu’il avait attribuée à un élève être ajustée à la hausse sans qu’il ait pour autant donné son consentement.

À l’étude des crédits budgétaires du ministère en commission parlementaire vendredi matin, Alexandre Cloutier a demandé à ce que les parlementaires soient consultés sur ce problème. Il dit avoir reçu une avalanche de témoignages par l’entremise de sa page Facebook.



Critiques

« C’est quand même grave, a-t-il soutenu. Certains professeurs trouvent injuste que dans certains scénarios, on ramène à la même valeur certains élèves, qui en bout de course n’ont pas eu le même résultat. »Toutefois, le ministre de l’Éducation a dit qu’il voulait d’abord apprécier les faits avant de proposer une démarche. « Il y a beaucoup de dénonciations, de procès d’intention, les gens ne comprennent pas trop, peut-être qu’il y a quelque chose, peut-être qu’il y a moins de cas qu’on ne le pense, peut-être que ce sont tous des cas qui peuvent s’apprécier différemment », a déclaré M. Proulx.Le porte-parole caquiste en matière d’éducation, Jean-François Roberge, a salué la proposition d’une commission parlementaire. Il a critiqué les réserves du ministre, parce que selon lui la commission parlementaire est justement un préalable « pour faire la lumière » et vérifier les faits.

« Les témoignages sont durs à recueillir en ce moment, il y a une omerta, c’est grave, les gens qui nous écrivent disent : “Ne me nommez pas.”»