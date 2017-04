Des accusations contre deux élus libéraux auraient été bloquées

Des procureurs aux poursuites criminelles et pénales comptaient déposer des accusations criminelles, mais n’ont pas eu le feu vert, croit le président de la Fraternité des policiers et policières, Yves Francoeur.

Le président de la Fraternité des policiers et policières, Yves Francoeur, jette un autre pavé dans la mare. Le dépôt d’accusations de fraude et de trafic d’influence contre deux élus libéraux, dont un siège toujours à l’Assemblée nationale, a été bloqué, a-t-il lancé jeudi matin.

Les deux députés auraient milité, durant l’ère Charest, en faveur de « modifications législatives en retour de contributions [de promoteurs immobiliers liés à la mafia italienne] au Parti libéral [du Québec] », a soutenu M. Francoeur sur les ondes du 98,5 FM, et ce, à quelques heures du dévoilement du projet de loi obligeant le port de l’uniforme par les policiers et les constables spéciaux dans l’exercice de leurs fonctions par le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux.

L’enquête policière était terminée. Des procureurs aux poursuites criminelles et pénales (PPCP) comptaient déposer des accusations criminelles, mais n’ont pas eu le feu vert, a-t-il expliqué. « Si c’est n’importe qui d’autre qui avait été impliqué, il y aurait eu des accusations », a-t-il lâché au micro de Paul Arcand. « On a de la filature. On a de l’écoute électronique. Il y a tout au dossier pour procéder. À ce moment-là […], des intervenants du système judiciaire [me] disent : “Yves, peux-tu faire quelque chose ?” Ce dossier-là, si ce n’est pas deux élus libéraux, les accusations sont déjà déposées à la Cour. »

Le coulage de fiches d’enquête de l’Unité permanente anticorruption (UPAC) sur l’ex-premier ministre Jean Charest constitue un « symptôme » de la frustration rongeant des acteurs du système de police et de justice, a insisté M. Francoeur. « Il y a un malaise. Il y a de l’obstruction. Il y a de l’interférence. »

Le porte-parole de l’opposition officielle en matière de sécurité publique, Pascal Bérubé, a qualifié d’« énorme » la « crédibilité » du président de la Fraternité des policiers et policières de Montréal. « Est-ce que le premier ministre est au courant qu’un de ses élus fait l’objet d’une enquête criminelle ? » a-t-il demandé lors d’un point de presse jeudi avant-midi.

À Québec, le député libéral Robert Poëti invite M. Francoeur à relayer sans tarder toutes les informations troublantes qu’il détient à l’UPAC. « Il doit absolument aller rencontrer le chef de l’UPAC si c’est nécessaire, rencontrer le chef de l’UPAC lui-même ou des enquêteurs de l’UPAC et donner l’information qu’il détient », a-t-il déclaré lors d’une mêlée de presse à l’entrée du caucus libéral.

Les députés caquiste, Éric Caire, et solidaire, Manon Massé, souhaitent quant à eux voir M. Francoeur convoqué à l’Assemblée nationale afin de le questionner sur ses révélations.