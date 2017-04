Le déneigeur le plus puni par Transports Québec? Celui de l'A-520.

L’entreprise Excavation Loiselle, qui est chargée du déneigement de l’autoroute 520 où des dizaines de véhicules ont été enlisés dans la neige pendant de longues heures durant la nuit du mercredi 15 mars dernier, a écopé des plus lourdes pénalités financières infligées par le ministère des Transports (MTQ) au cours des deux dernières années, a appris Le Devoir.

Le MTQ a détecté et signalé au moins sept défauts d’exécution dans les opérations de déneigement et de déglaçage effectuées par l’entreprise basée à Salaberry-de-Valleyfield. Comme mesure de sanction, on a retenu plus de 55 000 $ sur ses contrats totalisant quelques millions de dollars.

L’État reproche notamment à Excavation Loiselle d’avoir compromis la sécurité des automobilistes dans les régions de la Capitale-Nationale (autoroutes 40 et 440, en plus de chemins divers) et de l’île de Montréal. Il lui a transmis au moins quatre avis de réprimande à cet égard au cours des saisons hivernales 2015-2016 et 2016-2017, peut-on lire dans une réponse à une demande faite par Le Devoir en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics.

Le MTQ a également émis trois « avertissements » à Excavation Loiselle après avoir constaté des défauts d’exécution pour certains contrats. Dans ces cas, la sécurité du public n’a pas été compromise, précise le donneur d’ouvrage.

Un entrepreneur qui omet de « fournir une copie du certificat d’immatriculation de son véhicule » peut se voir donner un avertissement, illustre le porte-parole du MTQ, Guillaume Paradis. « C’est toutes les clauses contractuelles qui ne sont pas respectées, mais qui n’ont pas d’impact sur la sécurité des usagers », explique-t-il.

Enfermé dans le mutisme, le MTQ refuse toutefois de préciser les « raisons appuyant les [sept] avis émis » à Excavation Loiselle en moins de deux ans.

De son côté, le président de la compagnie fautive, Paul Béluse, relativise l’importance des pénalités infligées à son entreprise, qui brasse « 100 millions de chiffre d’affaires », avant de casser du sucre sur le dos des inspecteurs du MTQ. En effet, il s’estime traité injustement tout particulièrement par les employés de la Direction régionale de la Capitale-Nationale, qui l’ont accablé d’amendes totalisant plus de 25 000 $. Ceux-ci le forcent ni plus ni moins qu’à quitter la région de Québec, poursuit M. Béluse, qui dit renoncer à une année d’option prévue à son contrat. « On n’est pas les bienvenus, je peux juste vous dire ça, lance-t-il dans un entretien téléphonique avec Le Devoir. Je ne retourne plus à Québec pour faire de la neige. »

Le dirigeant d’entreprise s’explique mal pourquoi il s’est retrouvé dans le collimateur du MTQ. Pourtant, « un animateur de radio de Québec, qui gueule fort, l’a félicité [pour] avoir bien déneigé son autoroute ». « Vous devriez aller vous asseoir dans une charrue [pour constater] comment c’est gros et large avec les ailes. Si on accroche une glissade de sécurité, ce n’est pas long que la facture monte », souligne-t-il.

M. Béluse précise au passage n’avoir reçu ni avertissement ni réprimande au sujet des activités de ses employés affectés au déneigement et au déglaçage de l’A-520 à proximité de l’échangeur avec l’A-13 durant la nuit du 14 au 15 mars. « C’est la 13 qui était l’autoroute à problèmes. Ç’a refoulé sur la 520. Mes charrues étaient prises dans le trafic », a-t-il rappelé au Devoir.

Excavation Loiselle a fait l’objet de la plus importante retenue de la part du MTQ, c’est-à-dire 56 608,17 $, selon les données transmises par le MTQ. Le Groupe Nepveu a écopé d’une retenue de 49 433,50 $, comparativement à 36 706,41 $ pour Camions Denis Lefebvre, à 34 597,55 $ pour Entreprises et Déneigement K. L. Mainville et à 28 949,08 $ pour Pavage Rolland Fortier.

Le dirigeant du Groupe Nepveu s’est refusé à tout commentaire.

Pour sa part, Denis Lefebvre dit s’être fait taper sur les doigts par le MTQ parce que « ses gars » n’ont pas été suffisamment prompts à déployer ses chasse-neige sur les routes de l’Estrie. « Un changement de chiffre, les gars ne partent pas assez vite.Ça peut arriver un moment donné que les saleuses, ça “jamme”. Il peut arriver un accident, une sortie de route », explique-t-il.

Pavage Rolland Fortier dit avoir été sanctionné notamment parce qu’il n’a pas été en mesure de maintenir une réserve adéquate d’abrasif. « Le MTQ nous a donné une pénalité pour ça même si on n’a pas manqué de sel », soutient le porte-parole de l’entreprise, Benoît Pouliot.

Plus de plaintes, moins de réprimandes

« Les avis de réprimande et les avertissements émis au cours d’une même saison contractuelle sont versés au dossier d’évaluation du prestataire de services », précise le MTQ dans le Cahier des charges et devis généraux.

Le nombre de plaintes liées au déneigement déposées au MTQ a bondi de 43 % entre 2015-2016 et 2016-2017. En revanche, le nombre de réprimandes a, lui, reculé de 20 % durant la même période.

Par ailleurs, Roxboro Excavations — qui était chargée de déneiger et de déglacer la chaussée de l’autoroute 13, sur laquelle des centaines de véhicules sont restés coincés le 15 mars dernier — a reçu deux avertissements en près de deux ans.

L’ancien sous-ministre Florent Gagné mène actuellement une enquête externe sur le « cafouillage majeur » de l’autoroute 13. Son rapport doit être remis au gouvernement au plus tard le 25 mai prochain.