Contrer l’évitement fiscal

En plus de ne payer ni impôts ni taxes, les entreprises comme YouTube ou Netflix ne contribuent pas non plus au Fonds des médias, auquel sont soumis les diffuseurs canadiens.

Ce texte fait partie d’un cahier spécial.

Les gouvernements sont inactifs devant l’évitement fiscal des entreprises d’Internet, dénonce une fois de plus le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP-Québec), par l’entremise de son Conseil provincial du secteur des communications (CPSC).

Netflix, Spotify, YouTube, Facebook, Google… Ces entreprises ont toutes un point commun : leur siège social est à l’étranger. Malgré leurs activités au Canada, ces compagnies d’Internet ne paient pas d’impôts et ne perçoivent ni TPS ni TVQ. Une situation vivement dénoncée par le CPSC, qui représente 7700 membres du secteur des communications au Québec, parmi lesquels le Groupe TVA, l’ONF, Vidéotron, Cogeco, ou encore Le Journal de Québec. « C’est de l’évitement fiscal, s’insurge Alain Caron, président du CPSC. Toutes les entreprises qui sont dans le marché des médias, des communication, de la diffusion, paient des taxes et des impôts au Canada, alors que l’on permet à une partie des entreprises qui oeuvrent dans le même marché de ne pas le faire ; c’est de la concurrence déloyale. »

Le CPSC regrette qu’encore une fois cette année, les budgets des gouvernements Couillard et Trudeau n’aient adopté aucune mesure pour contrer cette situation. Il critique aussi l’absence de gestes de la part du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC). « C’est un manque de volonté politique, lance M. Caron. Au Canada, on a une sorte de leitmotiv qui dit qu’on ne peut pas contrôler Internet, mais ce n’est pas vrai. Nous, dans les entreprises de communication, nous savons très bien que le Web peut très bien être contrôlé. » Pour lui, la règle selon laquelle l’entreprise doit posséder un siège social ou une filiale au Canada pour payer impôts ou taxes n’a plus aucun sens aujourd’hui. « Il s’agit de vieilles règles fiscales; on sait très bien qu’avec la mondialisation des médias, il n’est plus nécessaire d’avoir une présence physique dans le pays pour faire affaire dans ce pays-là », commente-t-il.

Une perte d’argent colossale

Pour la seule entreprise Netflix, M. Caron parle d’un manque à gagner de plus de 100 millions de dollars en taxes et impôts. Un calcul approximatif, au vu des bénéfices engendrés par l’entreprise en 2016. « L’État dit qu’il n’y a pas d’argent, mais il laisse une telle source de revenus lui glisser entre les doigts, déclare-t-il. C’est énorme les sommes qui sont perdues. » Il note toutefois une situation « moins grave » au Québec que dans le reste du Canada, car 40 % des foyers canadiens ont accès à Netflix, contre 25 % au Québec.

Le CPSC met également en garde contre la migration des marchés publicitaires des médias traditionnels vers les médias en ligne. « Ces grandes entreprises vendent de la publicité, mais sans la taxer et sans l’imposer », détaille M. Caron. Pour les médias canadiens, il devient donc de plus en plus difficile de vendre de l’espace publicitaire, et la perte de revenu est considérable. M. Caron rappelle au passage que, selon le rapport sur l’avenir des médias canadiens du Forum des politiques publiques (FPP), 70 % des revenus de la publicité numérique au pays vont aux géants Facebook et Google. « Si les médias, comme les hebdomadaires, n’arrivent plus à vendre des publicités à cause de la concurrence de ces grands groupes, cela va complètement dévitaliser les régions », s’inquiète le président du CPSC.

En plus de ne payer ni impôts ni taxes, les entreprises comme YouTube ou Netflix ne contribuent pas non plus au Fonds des médias, auquel sont soumis les diffuseurs canadiens. « Les budgets de production de Netflix sont plus gros que les budgets de production de toute la télévision et du cinéma au Canada, note M. Caron. Comme pour toute production qui vient sur le sol canadien, nous pensons qu’il serait logique que ces grandes entreprises participent au Fonds. » Il regrette aussi que Netflix ne produise pas de contenu canadien, comme cela a été fait en France avec la série Marseille.

« Actuellement, les gens consomment vraiment du Netflix, mais il faut les sensibiliser et dire que ce n’est pas bon pour l’industrie canadienne, ajoute le président du CPSC. Je suis un fervent défenseur du commerce de proximité, et Netflix c’est tout à fait le contraire, cela ne donne pas de travail aux Canadiens et aux Québécois. »

Trouver des solutions

Le SCFP-Québec avait déjà fait part de ses préoccupations dans le cadre des consultations menées l’automne dernier par la ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly. « Je dois dire qu’à la table des discussions où j’étais, où se trouvaient aussi des gens de Cogeco, des gens de la télévision, il y avait un consensus pour affirmer qu’il fallait changer cette situation, pour que tous les joueurs du marché soient soumis aux mêmes règles du jeu, parce que, présentement, c’est exponentiel les pertes de revenus au Canada. À un moment donné, on n’aura plus les moyens d’entretenir notre service de communications au Canada parce qu’il est en train de tomber de lui-même… » explique M. Caron.

« Plusieurs solutions existent, ce n’est pas si compliqué que ce que les politiques laissent entendre », affirme-t-il. Le CPSC avait par exemple lancé l’idée d’une perception automatique des taxes par les banques et les compagnies de cartes de crédit canadiennes qui sont impliquées dans les achats. « Ce que l’on nous a répondu, c’est que seul le vendeur est responsable, pas l’institution intermédiaire, explique-t-il. Mais, il faudrait simplement rendre la taxe claire. »

M. Caron invite donc les gouvernements fédéral et provincial à prendre exemple sur les pays ayant déjà adopté de telles mesures à l’intérieur de leurs frontières, comme la Norvège, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, la Corée du Sud ou encore l’Afrique du Sud. « Les politiques pourraient aller en mission à l’étranger pour observer les différentes façons de faire afin de régler la situation au plus vite », ajoute-t-il.

Si le secteur des communications québécois est encore en santé, selon M. Caron, il est en danger permanent de perdre pied. « Il est très difficile de jouer face à de gros joueurs d’Internet », conclut-il.