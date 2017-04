Le chef de cabinet de Couillard a eu des relations d’affaires avec Marc Bibeau

Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard (à droite), et son chef de cabinet, Jean-Louis Dufresne, à l'Assemblée nationale en février dernier

Le chef de cabinet du premier ministre a publié un communiqué mercredi après-midi pour dévoiler qu’il a déjà obtenu un contrat de la société Beauward, qui appartient à la famille de l’ex-argentier en chef du Parti libéral du Québec (PLQ), Marc Bibeau.

À partir de 2010, trois ans avant que Jean-Louis Dufresne joigne le cabinet de Philippe Couillard, Beauward a confié un mandat d’affaires publiques à BCP Consultants, où travaillait M. Dufresne.

« J’ai occupé le poste de vice-président principal chez BCP Consultants durant une période de 17 ans », a fait savoir le chef de cabinet du premier ministre. « Je n’ai eu avec M. Bibeau que des liens professionnels relatifs à la réalisation du mandat confié à BCP Consultants. Depuis mon départ de BCP Consultants, je n’ai eu aucun contact avec M. Bibeau. »

Jean-Louis Dufresne a été nommé chef de cabinet de Philippe Couillard en décembre 2013.

Il a publié un communiqué mercredi en raison de « l’actualité récente » concernant Marc Bibeau.

Un reportage de TVA diffusé lundi a révélé que Marc Bibeau et l’ex-premier ministre Jean Charest ont été ciblés par des enquêtes de l’UPAC jusqu’à l’an dernier. Selon les informations rapportées, l’enquête qui aurait entraîné la surveillance de MM. Charest et Bibeau concernerait notamment le financement politique et l’octroi de contrats publics.

Elle est encore en cours et n’a toujours pas été transmise au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) : elle n’a donc mené à aucune accusation jusqu’ici.