Indigne Assemblée nationale !

Voilà ce que je pense de mon Assemblée nationale, tous partis confondus. À ce jour, elle ne dit rien, n’annonce rien, surtout, ne demande rien et présente encore moins une offre au Canada en retour de laquelle le Québec accepterait de signer la Constitution qui nous est imposée depuis 1982. Pourtant, la conjoncture est idéale, puisqu’en cette année 2017, deux anniversaires se conjuguent, soit le 35e du rapatriement de cette Constitution sans la signature du Québec et le 150e de la Confédération. Si rien ne se passe en 2017 pour profiter de cette conjoncture, le Québec risque de donner le message aux Canadiens et au monde qu’il accepte son statut de province canadienne et, de plus, à la fois politiquement et symboliquement, par ce défaut d’agir, il aura programmé, à terme, la disparition de la nation québécoise. Et si, d’aventure, le PQ en parle encore en 2018, tout le monde comprendra alors qu’il parle uniquement de la majorité francophone du Québec, laquelle, à l’évidence, sera définitivement considérée comme une grosse minorité francophone dans un Canada tolérant et multiculturel. Cela risque donc d’être une voix dans le désert. Je dis donc à mon Assemblée nationale qu’elle doit rapidement, pour éviter le pire, poser un geste de dignité nationale et donc faire une offre au Canada de règlement constitutionnel, une offre positive et significative à la fois pour le Québec et pour le Canada.