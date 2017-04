Une accusation ridicule

Dommage que Djemila Benhabib ne s’applique pas ce qu’elle prêche. Malgré son ton maternaliste, son texte « Dépasser les populismes de gauche comme de droite » (Le Devoir, 21 avril 2017) présente de l’intérêt. Dommage qu’elle ne se soit pas arrêtée avant son dernier paragraphe. Ainsi, Québec solidaire lèverait le nez sur la nation, alors qu’il propose une constituante pour définir la constitution québécoise. Il diaboliserait le débat sur l’immigration et sur l’islam, alors qu’il appelle à un peu de retenue et surtout à plus de réflexion sur la question de l’intégration. Il serait enfin complaisant envers le totalitarisme islamiste. À cette accusation, j’avoue ne pas répondre tant elle est ridicule. En réalité, Québec solidaire n’adhère pas au simplisme révoltant des déclarations de Jean-François Lisée sur les AK-47 et les burkinis. Québec solidaire s’inquiète des conséquences de la discrimination larvée à l’égard des musulmans, et appelle à une réflexion réelle sur cette question, pour ne pas justement donner du grain à moudre aux extrémistes.