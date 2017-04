Québec redonne du souffle à sa politique internationale

Le 11 avril, le gouvernement du Québec lançait sa nouvelle politique de relations internationales, « Le Québec dans le monde ». L’évolution du contexte mondial justifiait amplement une révision de la politique de 2006. Curieusement, l’importance des mutations observées depuis cette date n’a pas suscité chez les concepteurs de cette politique une révision en profondeur de leurs schémas d’analyse.

En effet, celle-ci constitue un infléchissement astucieux de la politique de 2006 plutôt qu’une véritable refondation des choses. On n’y découvre, par exemple, aucune volonté de remise à plat de nos ambitions et de nos objectifs de politique internationale. Les trois grandes orientations de la nouvelle politique (rendre les Québec plus prospère ; contribuer à un monde plus durable, juste et sécuritaire ; promouvoir la créativité, la culture, le savoir et la spécificité du Québec) figuraient déjà dans la politique de 2006.

Lourd handicap

Cette politique était alors entachée d’un lourd handicap puisqu’elle poursuivait six objectifs qui se déclinaient eux-mêmes en une série de sous-éléments qui rendaient ardue sa compréhension, voire sa mise en oeuvre. Cette fois, l’approche gouvernementale évite l’écueil de la confusion et le pêle-mêle des réformes à tout prix.

Quelques-unes des idées maîtresses de cette politique méritent d’être mises en exergue.

Un État fédéré qui n’est pas pleinement maître de sa politique extérieure peut néanmoins prétendre à une action internationale distincte. Le gouvernement Couillard a pris acte de cette réalité en définissant un ensemble structuré de moyens et de priorités qui contribuent à la crédibilité comme à la légitimité de son action internationale, sans pour autant s’inféoder aux ambitions du gouvernement central. Certes, le Québec demeure un allié obligé du Canada, mais tout en revendiquant un élargissement maximal de sa liberté d’action, « à la mesure de ses droits » selon la formule Gérin-Lajoie. Force est de reconnaître que le gouvernement péquiste, en quête d’un État westphalien, n’avait pas poussé plus loin que l’équipe libérale la recherche de son autonomie sur la scène internationale.

Le principe napoléonien n’a rien perdu de son actualité : « tout pays a la politique de sa géographie ». L’accentuation du tropisme américain de cette politique se veut évidemment une réponse à l’élection du nouveau président américain. On ne saurait reprocher au gouvernement du Québec un quelconque sursaut de realpolitik à l’endroit des États-Unis. La renégociation prochaine de l’ALENA tout comme l’obsession sécuritaire du nouveau maître de la Maison-Blanche forcent la main à nos autorités. Le risque pour le Québec serait d’accorder à la question américaine une importance disproportionnée qui nuirait à l’équilibre de son action internationale.

Il ne suffit pas de claironner une idée sur l’air des lampions pour qu’une action forte prenne forme. On ne saurait accuser le Québec d’avoir renoncé à ses engagements en Francophonie. Si les contributions du Québec à l’OIF sont toujours au rendez-vous, sa présence baigne dans un ronron diplomatique qui nuit à son influence auprès des pays membres. La nouvelle politique a beau répéter jusqu’à l’obsession de nom de la Francophonie elle (celui-ci y figure environ cinquante fois), elle peine à renouveler ses idées et à repenser le rôle du Québec au sein des instances francophones. À l’heure où le Canada renforce son leadership au sein de la Francophonie et que la France s’en détourne, le temps est venu pour le Québec de malmener les idées reçues et de redonner une âme et une vision à son action francophone.

Depuis toujours, l’apathie et l’indifférence ont caractérisé l’attitude des gouvernements successifs quant à l’Afrique. Le Québec dans le monde semble marquer une volonté, encore timide et insuffisante, d’africaniser notre politique extérieure, autrement dit d’engager une normalisation de notre relation avec l’Afrique, jusqu’alors frappée d’extinction. L’ouverture d’une représentation diplomatique au Sénégal, dont le mandat couvre les quinze pays de la zone CEDEAO, constitue le premier pas d’une ambition qui doit être multipliée pour être autre chose qu’une avancée qui risque d’être tâtonnante et sans portée réelle. Or, une politique de la francophonie qui ne met pas l’Afrique au centre de ses priorités est vouée à l’échec et à l’impuissance.

Le problème des moyens reste au coeur de toute politique. Voilà de nombreuses années que le ministère des Relations internationales et de la Francophonie pleure misère et n’est plus en mesure de remplir pleinement sa mission. En 2017-2018, ce ministère disposera de 106 millions seulement, soit 0,13 % des dépenses consolidées de l’État. Heureusement, à partir de 2018 et jusqu’à 2021-2022, 50 millions s’ajouteront à un budget jusque-là famélique. Et des crédits additionnels de 50 millions seront accordés au cours de cette période pour accroître l’action internationale du Québec, notamment par l’entremise du ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation. Le gouvernement du Québec reconnaît ainsi, après des années de surplace et d’hésitations, la nécessité d’investir dans l’affirmation de sa présence internationale.

La nouvelle politique est tiraillée entre deux tendances : une diplomatie des valeurs et une diplomatie des intérêts. L’accent mis sur le respect des droits et libertés de la personne et de la démocratie illustre bien les difficultés qui entravent la réalisation d’un tel engagement. Il ne suffit pas de se faire le chantre de ces valeurs sur toutes les tribunes internationales. Les incantations vertueuses ont trop souvent été le lot des représentants du Québec en ces domaines. Or, comme le dit l’ancien ministre français des Affaires étrangères Hubert Védrine, « un pays qui n’arrive pas à défendre ses intérêts n’est pas pris au sérieux quand il invoque ses valeurs ».

Depuis des années, la politique internationale du Québec était devenue une boîte à chagrin. Le Québec se donne aujourd’hui les moyens de lui redonner du souffle, à défaut de lui trouver un grand dessein.