Gouin: le PLQ envoie le président de son aile jeunesse

19 avril 2017

Photo: Annik MH de Carufel Le Devoir

Le Parti libéral du Québec a choisi le président de son aile jeunesse, Jonathan Marleau, pour affronter le candidat vedette de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, lors des prochaines élections partielles dans la circonscription de Gouin, à Montréal. M. Moreau, 25 ans, un ancien « carré rouge » tout comme son adversaire, dit vouloir « mettre toute mon énergie pour les résidents de Gouin et c’est pour ça que je cède mon poste [de président de l’aide jeunesse] parce que je ne veux porter qu’un seul chapeau », a déclaré M. Marleau lors de l’annonce officielle de sa candidature, mardi, à laquelle participaient le premier ministre, Philippe Couillard, et d’autres membres de son conseil des ministres. Gabriel Nadeau-Dubois a réagi à l’annonce du PLQ sur les réseaux sociaux. Il dit s’attendre à ce que l’élection partielle soit déclenchée dans les prochains jours. « J’ai hâte de débattre du bilan du PLQ dans les semaines à venir, particulièrement sur la priorité de ma campagne : l’éducation », a commenté sur Facebook l’ancien leader étudiant. La circonscription est vacante depuis janvier, lorsque l’ancienne porte-parole de Québec solidaire Françoise David a annoncé qu’elle quittait ses fonctions de député pour éviter l’épuisement professionnel. Sur la photo, le candidat Jonathan Marleau reçoit l’accolade de la ministre de l’Économie, Dominique Anglade, sous les regards approbateurs du premier ministre, Philippe Couillard, et de la ministre de l’Immigration, Kathleen Weil.