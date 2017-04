Les pharmaciens propriétaires s’entendent avec le gouvernement

Les membres de l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) ont accepté la proposition de règlement élaborée par leurs représentants et ceux du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour mettre fin au litige qui les opposait. Mercredi soir à Drummondville, plus de 600 membres de l’AQPP ont voté en pour l’entente de principe à la quasi-unanimité. Le MSSS met donc fin aux prélèvements de 133 millions de dollars par année sur les honoraires des pharmaciens qui devaient perdurer jusqu’en 2019. Le gouvernement rétablira aussi à 15 % la limite du taux des allocations professionnelles qu’un pharmacien peut recevoir.