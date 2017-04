Le fleurdelisé de l’Assemblée nationale sera de retour, assure Jacques Chagnon

Le président de l’Assemblée nationale, Jacques Chagnon, a tenu à rassurer les Québécois jeudi au sujet de la disparition du fleurdelisé du mât de la tour centrale de l’hôtel du Parlement, à Québec.

« Nous avons un problème de mécanique qui fait en sorte que nous ne sommes plus capables de monter et de descendre le drapeau. Ce sera réparé après que nous aurons consolidé le devant du parlement », a lancé l’élu en chambre, en évoquant le chantier de 60 millions de dollars devant permettre d’améliorer la sécurité des élus et d’ajouter de nouvelles salles pour les commissions parlementaires.

Pas avant l’été

En vertu de la Loi sur le drapeau et les emblèmes du Québec, le fleurdelisé doit être déployé sur la plus haute tour de l’édifice de style Second Empire érigé entre 1877 et 1886. Le drapeau bleu et blanc y flotte depuis son adoption officielle par le gouvernement unioniste de Maurice Duplessis, en janvier 1948.

Il y retournera « au plus tôt cet été », indique Jacques Chagnon. En attendant, on peut l’apercevoir sur une tour de la façade du parlement au coin de la Grande Allée.

Des précédents

En 2005, un bris survenu sur le mât de l’appartement de fonction du premier ministre du Québec avait également eu des échos au Salon bleu. « Pourquoi, depuis deux semaines, le drapeau du Québec, notre fleurdelisé national, ne flotte-t-il plus au sommet de l’édifice Price ? » avait lancé la députée péquiste Agnès Maltais. « C’est qu’il y a eu de très forts vents dans les deux dernières semaines, on me dit que le mât aurait été brisé », avait rétorqué le premier ministre Jean Charest. « Vous pouvez dorénavant dormir tranquilles, chers concitoyens et concitoyennes, la députée du comté de Taschereau s’occupe de surveiller les drapeaux dans la ville de Québec. »

La décision de la Société des alcools du Québec (SAQ) de retirer les fleurdelisés des façades de ses succursales pour les protéger des intempéries avait également fait la manchette il y a un mois. Devant le tollé populaire, la société d’État était revenue sur sa décision.

L’achat, le remplacement et l’entretien des drapeaux du réseau de la SAQ représentent un investissement de 65 000 $ par année, selon les informations obtenues par Le Devoir grâce à la Loi sur l’accès à l’information. Quant à l’Assemblée nationale, elle a dépensé moins de 600 $ pour l’achat d’une dizaine de drapeaux depuis 2010.