Les urgences, encore et toujours

« Quinze heures, c’est très long », a reconnu le premier ministre Philippe Couillard à l’Assemblée nationale en parlant des délais d’attente moyens dans les urgences. Quatorze ans, c’est encore plus long. C’est en 2003 que Jean Charest promettait de mettre fin à l’attente dans les urgences… dans les jours qui suivaient l’élection d’un gouvernement libéral. Et c’est Philippe Couillard, fraîchement nommé ministre de la Santé et des Services sociaux, qui devait agiter la baguette magique.

Cette semaine, le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault, a pris un malin plaisir à tourner le fer dans la plaie, rappelant qu’en 14 ans on n’avait retranché que 45 minutes aux délais d’attente dans les urgences. Rappelons que l’objectif du gouvernement, c’est de réduire ces délais à 12 heures.

Le gouvernement a un plan, a fait valoir le premier ministre. Il injecte des sommes en amont dans les soins à domicile et il financera des supercliniques, ouvertes tous les jours, où des tests pourront être effectués comme à l’urgence. En outre, un demi-million de personnes de plus ont accès à un médecin de famille.

En décembre, Gaétan Barrette annonçait qu’il décaissait 100 millions pour offrir des places en hébergement aux personnes âgées qui occupent des lits dans les hôpitaux de façon à libérer ces lits pour désengorger les urgences. Un problème récurrent dont nous entendons parler depuis au moins vingt ans. La somme doit aussi servir à créer des places en réadaptation et à prodiguer des soins en santé mentale.

Jeudi dernier, Gaétan Barrette piquait une colère lors d’une réunion des p.-d.g. des centres intégrés de santé — les CISSS et les CIUSSS — que le ministre tient sous sa botte. Ça ne marche pas à son goût, a-t-il tonné. En Chambre, il a menacé les p.-d.g., qu’il accuse d’utiliser les sommes à d’autres fins, de « conséquences qui seront annoncées ».

En février, la CAQ révélait, s’appuyant sur une demande d’accès à l’information, que la situation dans les urgences s’était améliorée « en général », mais qu’elle s’était détériorée dans cinq des seize régions administratives. À Montréal et en Montérégie, la situation n’est guère reluisante. En santé mentale, le problème est criant.

Les résultats se font attendre, ce qui trahit un manque de financement chronique. Depuis trois ans, par exemple, le gouvernement a consenti 138 millions de plus pour les soins à domicile, alors que des investissements d’au moins 300 millions auraient été nécessaires. Voyons maintenant si l’ire du ministre saura changer les choses.