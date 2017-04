Barrette n’est pas inquiété par l’achat d’Uniprix

Le ministre de la Santé Gaétan Barrette ne s’inquiète pas outre mesure de l’achat de l’entreprise québécoise Uniprix par le géant américain de la pharmaceutique McKesson, car sa préoccupation principale concerne les prix.

« Ce qui m’importe, c’est qu’on ait des professionnels compétents qui donnent des services pharmaceutiques — on les a — et que l’État québécois offre des médicaments au meilleur prix possible », a-t-il déclaré jeudi matin.

Voyez la déclaration du ministre Gaétan Barrette.

Groupe Uniprix a annoncé mercredi la conclusion d’une entente qui prévoit que McKesson mette la main sur ses 330 pharmacies. La chaîne québécoise fondée en 1977 doit encore obtenir l’aval de ses actionnaires, en mai. C’est la deuxième fois que McKesson tente sa chance : l’américaine avait tenté d’acheter Uniprix en 2009, sans succès.

Dans une entrevue à La Presse canadienne, le président et chef de la direction de Groupe Uniprix, Philippe Duval, a évoqué mercredi les relations difficiles entre les pharmaciens et le ministre Barrette pour expliquer la décision de l’entreprise qu’il dirige.

« La réforme de la santé a accéléré notre réflexion et nous nous sommes demandé quelle était la meilleure option, dans le contexte réglementaire actuel, pour assurer la croissance de l’enseigne », a-t-il déclaré.

Gaétan Barrette a refusé d’assumer une part de responsabilité dans cette décision. « Absolument pas », a-t-il répondu quand on l’a questionné à ce sujet.

Son collègue et ministre des Finances, Carlos Leitão, a laissé entendre qu’une entreprise qui a une filiale canadienne basée au Québec peut être considérée comme locale.

« Écoutez, on ne va pas [s’embarquer] dans une discussion sur c’est quoi une entreprise québécoise. Je vous rappelle seulement que McKesson Canada est établie à Montréal depuis 72 ans, donc si après 72 ans, on n’est pas Québécois, il faut combien ? 500 ans ? », a-t-il demandé.

Les membres de l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) ont mis fin mercredi à des mois d’échanges houleux avec le ministre Barrette en acceptant l’entente de principe qui a été négociée avec le ministère de la Santé. Le conflit était tel que l’AQPP a mandaté l’ex-premier ministre Lucien Bouchard afin qu’il négocie en leur nom.Les pharmaciens propriétaires reprochaient au ministre de la Santé d’avoir renié sa parole, après s’être engagé en juin 2015 à augmenter les allocations professionnelles des pharmaciens, qui avaient consenti, en échange, à contribuer à l’effort budgétaire du gouvernement libéral.Autre pomme de discorde, le projet de loi 92, qui vise notamment à encadrer les pratiques commerciales en matière de médicaments, a mis les pharmaciens en colère.

McKesson a été fondée en 1833 par des New-Yorkais. Son siège social est situé à San Francisco. La pharmaceutique emploie 70 000 personnes. Quelque 3500 employés travaillent au siège social montréalais de sa filiale canadienne, établie en 1905.

Avec Dave Noël