Les pitbulls seront finalement interdits au Québec

Le gouvernement du Québec compte interdire les pitbulls par décret dès que son projet de loi sur les chiens dangereux sera adopté, vraisemblablement d’ici l’été.

Les gens qui sont déjà propriétaires de ces animaux au moment de l’adoption du décret pourront toutefois les conserver à moins qu’ils aient commis des infractions criminelles au cours des cinq dernières années.

Tous les types de pitbulls seraient interdits, dont les pitbulls terriers américains, les terriers américains du Staffordshire et les bulls terriers du Staffordshire.

Le gouvernement présentait jeudi matin le projet de loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens.

Le projet de loi comprend une liste de chiens réputés potentiellement dangereux incluant, en plus des pitbulls, les rottweilers, les chien hybrides issus du croisement entre un chien et un canidé (comme un loup par exemple) et les chiens dressés à des fins de protection ou de combat. Or, pour l’instant, le gouvernement n’a l’intention d’interdire que les pitbulls.

Plus de pouvoir aux municipalités

Le document donne aux municipalités une série de pouvoirs pour surveiller les chiens potentiellement dangereux mais rien n'empêche les villes d'imposer des règles encore plus sévères sur leur territoire, a précisé le ministre des Affaires municipales, Martin Coiteux jeudi.

Ainsi, les municipalités devront « ordonner l’euthanasie » de tout chien ayant ont causé la mort d’une personne, prévoit le projet de loi présenté jeudi par le gouvernement du Québec.

En plus de devoir ordonner qu’un chien dangereux soit abattu, les municipalités auront le droit de faire examiner des chiens par des vétérinaires et les faire déclarer dangereux.

Plus de détails suivront.