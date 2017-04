Les choix budgétaires d’hier à aujourd’hui

Il faut savoir gré au professeur Luc Godbout d’avoir produit une réflexion sur les idées de Jacques Parizeau en matière de fiscalité, à l’occasion du 40e anniversaire du premier de ses huit budgets (Le Devoir, le 8 avril 2017). Cela rappelle à notre souvenir la contribution majeure de Jacques Parizeau à la structuration de l’État québécois dans ses volets de finances publiques.

Je partage largement le résumé fait par Luc Godbout quand il dit ceci : « [...] le regard d’aujourd’hui sur les discours budgétaires révèle un homme qui a dû naviguer dans une mer économique trouble et qui a posé plusieurs gestes contre la dérive budgétaire ». Le moins qu’on puisse dire, c’est que ce ne fut pas toujours une partie de plaisir, les gestes de M. Parizeau ayant eu l’ampleur de sa stature. En même temps, je me demande si l’exercice auquel se livre le fiscaliste, au demeurant fort instructif et éclairant, n’a pas un peu pour objectif voilé d’enrôler cette grande figure historique pour soutenir ses thèses privilégiant un recours accru à la tarification et aux taxes à la consommation.

Il est curieux que son article passe sous silence le remarquable budget de 1978-1979, dans lequel M. Parizeau a introduit la table d’imposition la plus progressive du Québec moderne, confortant l’orientation sociale-démocrate du jeune gouvernement péquiste. En effet, la nouvelle table comportait 21 paliers d’imposition au lieu des 8 en vigueur. Le taux minimum d’imposition passait de 16 à 13 %, alors que le taux maximum passait de 28 à 33 %. Cette grille est demeurée en vigueur jusqu’en 1986.

Cela permet de mieux comprendre l’introduction du Régime d’épargne-actions (REA) l’année suivante. Cette initiative avait pour objectif de favoriser l’investissement dans les entreprises québécoises mais aussi, comme le notait M. Parizeau lui-même, de « désamorcer l’espèce de révolte des bien nantis à laquelle on assiste depuis un an ».

Un sujet à approfondir, nul doute.