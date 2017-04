Québec est un peu dans le brouillard

Québec craint de subir les contrecoups de la légalisation de la marijuana récréative par Ottawa, qui doit présenter jeudi un projet de loi venant préciser l’une des promesses les plus remarquées de sa campagne électorale.

Le gouvernement Trudeau, qui vise la légalisation de la marijuana d’ici juillet 2018, a promis de travailler de pair avec les provinces. Mais, à Québec, la collaboration semble encore se faire attendre.

Jusqu’ici, « au niveau politique », le fédéral n’a « pas vraiment » consulté Québec, a reconnu mardi la ministre déléguée à la Santé publique, Lucie Charlebois. Seul son ministère a été consulté sur des questions d’« appareillage », a-t-elle déclaré. Du reste, à deux jours du dépôt du projet de loi fédéral qui doit jeter les bases de la légalisation de la marijuana, Québec en est encore à se poser des questions.

« Nous, on voit des côtés positifs à la légalisation, a déclaré le premier ministre, Philippe Couillard. Cependant, il faut également rappeler que ça risque — si ce n’est pas bien fait et surtout bien coordonné avec les provinces — de transférer des fardeaux importants sur les épaules des provinces pour toute la réglementation et l’encadrement de cette question. »

Le nerf de la guerre se trouve donc dans la gestion de ces « fardeaux », ont laissé entendre les élus. « Le fédéral impose la légalisation de la marijuana. Est-ce que la légalisation de la marijuana ou la consommation accrue, sur la base de la société, va amener son lot de problématiques de santé publique, de sécurité et ainsi de suite ? Ben oui », a lancé le ministre de la Santé, Gaétan Barrette.

Gérer les conséquences

Ottawa a déjà annoncé qu’il s’occupera de l’approbation et de l’encadrement des producteurs autorisés de marijuana. Les provinces auront quant à elles la responsabilité de fixer les prix, d’établir le mode de distribution… mais aussi de gérer les conséquences de la consommation, a souligné le leader du gouvernement, Jean-Marc Fournier. « Tout le monde sait qu’il y aura des conséquences sur les compétences du Québec, notamment sur les questions de santé et de sécurité publique », a-t-il dit.

Le gouvernement Couillard s’est néanmoins gardé d’imiter l’Alberta, le Manitoba et la Saskatchewan, qui pressent Ottawa d’assumer les coûts engendrés par la légalisation de la marijuana. Équipement, formation des policiers, application de la loi, règlements entourant le stockage de cette drogue sont autant d’enjeux qui ont été soulevés par les provinces de l’Ouest.

À Québec, Jean-Marc Fournier s’est contenté d’affirmer qu’il n’était « pas impossible » que le gouvernement en vienne à exiger des compensations du fédéral. « Il est trop tôt maintenant pour le dire, parce que je ne sais pas ce qu’ils vont déposer », a-t-il dit.

Même réserve au sujet de la SAQ, à laquelle des rumeurs attribuent la gestion de la distribution de la marijuana : la ministre Charlebois a refusé de se prononcer à ce sujet, plaidant qu’il valait mieux attendre le dépôt du projet de loi.

Dans les partis d’opposition aussi, la prudence a prévalu. « On attend d’avoir davantage de détails, de voir le projet de loi », a fait savoir le Parti québécois. « Ça semble court », a déclaré le chef péquiste, Jean-François Lisée, au sujet de l’échéancier d’Ottawa. « Je ne dis pas non. Mais je dis : jetons-y un oeil. »

De son côté, la Coalition avenir Québec a formulé des réserves quant aux questions de santé, de sécurité publique et de justice entourant la légalisation de la marijuana. Le parti Québec solidaire discutera quant à lui de cette question pendant son congrès du mois de mai. La proposition débattue prônera une approche basée sur la santé publique, et non sur la répression et la criminalisation, a fait savoir un porte-parole.