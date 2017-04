Le premier ministre Philippe Couillard juge « prématuré » de recourir à la disposition de dérogation afin d’empêcher d’autres procès de crimes graves de tomber sous le poids des délais.

Il pourrait cependant faire usage en temps et lieu de cette « arme nucléaire » de l’arsenal législatif — une expression qu’il a employée samedi dernier — afin de libérer temporairement les tribunaux de leur obligation de respecter à la lettre l’arrêt Jordan. La Cour suprême y a fixé le délai raisonnable pour la tenue d’un procès au criminel à 18 mois (Cour du Québec) et à 30 mois (Cour supérieure).

La disposition de dérogation de la Charte canadienne des droits et libertés « existe ». « Donc, elle est là pour qu’on s’en serve, mais selon moi dans des circonstances exceptionnelles et pour des raisons exceptionnelles », a indiqué M. Couillard, avertissant du même souffle que son utilisation suspendrait le droit constitutionnel de tout inculpé à être jugé dans un délai raisonnable. « Alors, je pense qu’il est raisonnable d’avoir une approche où on corrige le problème sans avoir recours à un outil qui diminue les droits de tout le monde. Ça, on le fera, je crois, de façon encore plus efficace si le gouvernement fédéral est avec nous », a-t-il affirmé lors d’une mêlée de presse.

Le chef du gouvernement a aussi souligné que le délai d’appel du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) dans l’affaire de Sivaloganathan Thanabalasingham — qui a échappé la semaine dernière à son procès pour meurtre en raison de l’arrêt Jordan — n’est toujours pas échu. Qui plus est, plusieurs requêtes en arrêt des procédures pour délais déraisonnables ont par la suite été rejetées, a-t-il poursuivi.

M. Couillard demande au fédéral de pourvoir rapidement les postes de juges à la Cour supérieure qui sont vacants. « Il y a urgence d’agir », a fait valoir la ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, dans un impromptu de presse à l’Assemblée nationale.

Le chef péquiste, Jean-François Lisée, a appelé le gouvernement libéral à recourir « le plus vite possible » à la disposition de dérogation. « Chaque accusé libéré sans procès [le sera] grâce à la décision du gouvernement québécois de ne pas utiliser cet outil », a-t-il déclaré.

Le Parti québécois réclamait la tenue d’un débat d’urgence sur la question à l’Assemblée nationale, mais en vain. Le président de l’Assemblée nationale, Jacques Chagnon, a jugé la demande de l’opposition officielle irrecevable.