Québec désigne des «émissaires thématiques»

Le gouvernement libéral repousse les frontières de la doctrine Gérin-Lajoie en désignant des « émissaires thématiques », dont un diplomate nordique et climatique.

« Ces personnes contribueront à la promotion des positions et à l’avancement des intérêts du Québec dans des domaines d’actions prioritaires », a fait valoir le premier ministre Philippe Couillard à l’occasion du dévoilement de la Politique internationale du Québec 2017-2027 mardi avant-midi.

Il compte dépêcher ces « émissaires » sur trois fronts, c’est-à-dire le développement de la diplomatie nordique et climatique, le renforcement de la mobilité des personnes ainsi que la promotion des droits et des libertés de la personne. Le Québec promouvra sur toutes sur les tribunes « l’égalité entre les hommes et les femmes et les droits des personnes de la communauté LGBT », a promis M. Couillard. La promotion des droits et des libertés de la personne constituera un « axe fort » de la politique gouvernementale 2017-2027, a-t-il insisté lors d’une présentation sur les rives du fleuve Saint-Laurent.

Après avoir été « soumis à une certaine rectitude budgétaire », le ministère des Relations internationales aura les moyens d’« ouvrir » et de « grossir » des représentations du Québec à l’étranger, a souligné M. Couillard. Quelque 100 millions de dollars additionnels ont été prévus afin de promouvoir les intérêts du Québec sur la scène internationale au cours des cinq prochaines années, dont 10 millions de dollars en 2017-2018. « Nous avons désormais les moyens de nos ambitions pour le monde », a lancé la ministre des Relations internationales, Christine St-Pierre.

Le MRI a récemment annoncé l’ouverture de nouvelles représentations, notamment à Philadelphie aux États-Unis, qui sont balayés par le vent du protectionnisme, ainsi qu’à La Havane à Cuba. À l’heure actuelle, le réseau diplomatique québécois s’appuie sur 26 représentations à l’étranger : sept délégations générales, quatre délégations, sept bureaux, six antennes, deux représentations en affaires multilatérales.

Trois « grandes orientations »

M. Couillard a détaillé les trois « grandes orientations » qui guideront l’action internationale du gouvernement du Québec au cours des prochaines années :

Rendre les Québécoises et les Québécois plus prospères. « Plus de mobilité pour nos jeunes, plus de promotion de nos entrepreneurs et de nos travailleurs, plus d’exportations, plus d’entreprises qui choisissent le Québec pour investir. » Contribuer à un monde plus durable, juste et sécuritaire. « Plus de collaboration pour assurer la sécurité, pour prévenir la radicalisation, plus de solidarité internationale, plus de partenariats pour lutter contre les changements climatiques et assurer la transition énergétique. Plus, toujours plus de promotion de l’expertise du Québec en matière nordique et arctique. » Le chef du gouvernement a attiré l’attention des personnes présentes au lancement de la nouvelle politique internationale sur le programme de solidarité climatique internationale du Québec visant à « soutenir les efforts des pays francophones les plus vulnérables aux impacts des changements climatiques ». Promouvoir la créativité, la culture, le savoir et la spécificité du Québec. « Plus de partenariats pour la recherche et l’innovation. Plus, toujours plus de promotion de notre belle culture et plus de promotion de la langue française. »

Plus de détails suivront.