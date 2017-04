Monsieur Lisée,

Vous vous opposez à une consultation sur le racisme systémique. Il me semble que vous personnalisez indûment le débat. Le problème, ce ne sont pas les personnes, mais plutôt les structures. On le sait très bien que ce sont les structures qui créent des inégalités hommes-femmes, des modèles qui enferment les personnes, et non pas les hommes comme tels ; on pourrait appliquer le même raisonnement à la question du racisme. Il y aurait des leçons aussi à tirer pour tous les Québécois. Ce serait important de se pencher sur ces questions. C’est la même demande qui a été faite pour les femmes autochtones assassinées et disparues. Je n’aime pas du tout ce virage identitaire du PQ, il me semble que c’est à vous d’expliquer aux gens qu’il s’agit de comprendre les structures qui font que les personnes ne peuvent s’intégrer, dans une démarche pédagogique. Sinon, c’est vous qui créez des tensions. Dans un contexte où Trump s’acharne sur les immigrants, il me semble que ce serait à l’honneur du Québec d’être progressiste sur ces questions, justement dans un contexte où il y a une montée des intolérances partout dans le monde. Ce serait aussi dépasser Couillard sur son propre terrain, lui qui est responsable justement de la montée des intolérances créées par l’austérité tous azimuts.