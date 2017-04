Le premier ministre québécois, Philippe Couillard, et la ministre des Relations internationales, Christine St-Pierre.

Le gouvernement Couillard cautionne les frappes américaines en Syrie.



La ministre des Relations internationales, Christine St-Pierre, a fait savoir vendredi matin qu’elle endossait l’appui exprimé par le gouvernement canadien à son allié américain.



Dans une entrevue téléphonique avec La Presse canadienne, elle a affirmé que les images de l’attaque à l’arme chimique du régime de Bachar Al-Assad contre une ville rebelle « ont choqué l’ensemble du monde ».



« Les Américains ont décidé de porter ce coup sur une base militaire de Bachar Al-Assad et le Canada a manifesté son appui, et nous appuyons le fait que le Canada a manifesté son appui », a formulé Mme St-Pierre.



Le Québec joint ainsi sa voix à la communauté internationale qui s’est exprimée massivement en faveur des représailles des États-Unis.



Le chef de l’opposition officielle, Jean-François Lisée, a également pris position en matinée vendredi. Par voie de communiqué, il a rappelé que son parti déplore et condamne depuis plusieurs années la « barbarie » du régime syrien, mais en même temps, il a souligné l’importance d’une concertation internationale.



« L’utilisation d’armes chimiques, qui plus est contre des civils, est un des pires crimes de guerre qu’on puisse commettre, peut-on lire. Le Québec doit soutenir toute tentative de résolution du conflit syrien, et cela passe nécessairement par une action concertée de la communauté internationale et des Nations unies. »



Enfin, le chef péquiste a exprimé son appui clair aux « initiatives visant l’anéantissement de Daesh [le groupe armé État islamique] et le départ de Bachar Al-Assad ».



Le Canada, qui avait précédemment condamné l’attaque chimique et indiqué qu’il appuyait tous les efforts pour « faire cesser ces atrocités », estime que les « attaques de cette semaine dans le sud d’Idlib et la souffrance des Syriens constituent un crime de guerre et sont inacceptables », a dit le premier ministre Justin Trudeau par voie de communiqué.