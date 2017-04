Québec se désole des lacunes de «Canada: The Story of Us»

Le feuilleton historique Canada: The Story of Us, diffusé à l’occasion du 150e anniversaire de la fédération canadienne, est raté, selon le gouvernement du Québec.

« Il y a une grande partie du “nous” [des autochtones, des Acadiens, des Québécois] qui dit : “Où sommes-nous ?” » dans la mégaproduction du diffuseur public CBC, a lancé le ministre des Relations canadiennes, Jean-Marc Fournier, durant la période des questions jeudi.

L’élu libéral a dit accueillir « très négativement » les premiers épisodes de la série, dans lesquels 12 000 ans d’histoire amérindienne et deux siècles du Régime français ont été escamotés, et la déportation des Acadiens a été occultée. « La CBC devrait faire des excuses », a-t-il soutenu en Chambre.

Dans une mêlée de presse, il a reproché aux producteurs derrière l’émission controversée de ne « pas [avoir] repris chacun des éléments de l’ADN du Canada » dans sa représentation de l’histoire du Canada.

Let’s talk about us ! Essayons encore de reprendre un dialogue pour qu’il y ait de la place pour chacun. Le ministre des Relations canadiennes, Jean-Marc Fournier

Le député péquiste Stéphane Bergeron a durement égratigné le feuilleton historique, qui dépeint les Amérindiens et les colons français comme du « monde bien sale, puis pas très “trustable” ». « Avec ses clichés, ses omissions, ses partis pris, The Story of Us […] ne bonifiera pas en rien la connaissance de notre histoire, entretenant, bien au contraire, des préjugés tenaces et offensants », a-t-il fait valoir. Malgré tout cela, la série a reçu « la bénédiction du très télégénique premier ministre du Canada », a-t-il fait remarquer.

Jean-Marc Fournier espère que cette « polémique » permettra de reprendre « un dialogue about us » d’un bout à l’autre du Canada. « Let’s talk about us ! Essayons encore de reprendre un dialogue pour qu’il y ait de la place pour chacun », a-t-il déclaré en marge des célébrations entourant le 150e anniversaire de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (AANB).

Le ministre souhaite-t-il préparer le terrain à d’éventuelles négociations constitutionnelles ? « On doit d’abord se comprendre, un jour; lorsqu’on se sera compris, on pourra demander à des juristes d’écrire. On a déjà essayé d’écrire et de comprendre après, et ce n’était pas réussi, alors peut-être qu’on devrait juste reprendre la possibilité de se parler », a-t-il rétorqué.

