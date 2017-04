Lisée reviendra à la charge dans le dossier Bombardier

L’opposition ne lâche pas la pression : la motion péquiste de mercredi obligera les élus du gouvernement qui ne souhaitent pas que les patrons de Bombardier renoncent à leurs hausses de salaire à se lever en Chambre pour le signifier.

Au Salon bleu mardi, le gouvernement a refusé de débattre de trois motions — déposées par le Parti québécois (PQ), la Coalition avenir Québec (CAQ) et Québec solidaire — au sujet de la rémunération des patrons de Bombardier.

« Convergence », « dérapage à gauche », a répliqué le gouvernement, refusant de « s’immiscer dans la gestion des entreprises privées », comme l’a déclaré le ministre Carlos Leitão.

« Eh bien ! On va revenir à la charge », a réagi le chef du PQ, Jean-François Lisée, à la sortie de la période des questions.

Son parti proposera ce mercredi « que l’Assemblée nationale demande aux dirigeants de Bombardier de renoncer à la hausse de leur rémunération pour 2016 ». Il demandera l’appel nominal, une procédure qui contraindra les élus qui s’opposent à la motion à se lever de leur siège pour le confirmer.

« Est-ce qu’il y a des députés libéraux de la région de Québec, de la région de Montréal, de l’Outaouais, de la Mauricie, de tout le Québec, qui vont se lever pour dire “Non, nous, on pense que les dirigeants de Bombardier doivent garder leur 50 % de hausse de rémunération” ? C’est ce qu’on verra [mercredi] », a déclaré Jean-François Lisée.

Un peu plus tôt, Philippe Couillard a répété qu’il était satisfait de la décision des dirigeants de Bombardier, qui toucheront la deuxième moitié de leurs hausses salariales en 2020, mais seulement s’ils parviennent à faire passer les revenus de l’entreprise de 16 à 25 milliards.

« Si ça arrive, tout le monde est gagnant : plus d’argent qui rentre dans Bombardier, plus d’impôts pour payer nos services publics, plus d’avions vendus et fabriqués, plus d’emplois chez nous et, bien sûr, l’investissement — et non pas la subvention — que le gouvernement du Québec a fait devient rentable », a déclaré le premier ministre.

5 millions pour 11 réunions ?

Bombardier a annoncé le report d’une partie de ses hausses de salaire lundi, cinq jours après que le public a su que la rémunération totale de ses cinq dirigeants devait bondir de 50 %, pour totaliser 32,6 millions de dollars américains. Pour 2016, la rémunération globale du président-directeur général de Bombardier, Alain Bellemare, devait atteindre 9,5 millions $US, tandis que celle du président du conseil d’administration, Pierre Beaudoin, avait été établie à 5,3 millions.

« Pierre Beaudoin, qui reçoit 5 millions pour être président du conseil d’administration, moi, je n’ai jamais vu ça, [5 millions] pour gérer 10 ou 11 réunions [par année] », a protesté le chef de la CAQ, François Legault, avant de remettre en question le leadership de l’homme d’affaires.

« Pierre Beaudoin a été chef de la direction pendant huit ou neuf ans et a amené l’entreprise près de la faillite. On l’a tassé, on a mis Alain Bellemare à sa place, mais son père lui a donné sa place comme président du conseil. Moi, je pense qu’il faut se poser des questions, effectivement », a-t-il déclaré quand on lui a demandé si M. Beaudoin devrait quitter son poste.

Son collègue d’Arthabaska, Éric Lefebvre, a pressé la ministre de l’Économie, Dominique Anglade, afin que le gouvernement exige un siège au conseil d’administration de Bombardier. « Nous avons décidé [d’investir] dans la CSeries, dans le conseil d’administration de la CSeries et non dans le conseil de la compagnie mère, a-t-elle répliqué. Alors, exiger [un siège] à un conseil d’administration, alors que ce n’est pas là qu’on a investi, ne serait pas l’avenue à prendre. »

Le gouvernement a proposé les candidatures de deux des cinq administrateurs de la Société en commandite Avions CSeries (SCACS). Le conseil d’administration de cette même société est présidé par Daniel Johnson. L’ex-chef libéral a dirigé le comité de transition de Philippe Couillard, en 2014.

« C’est sûr qu’il y a là tous les éléments pour une corruption des décisions gouvernementales, a lancé le député solidaire Amir Khadir. Il n’y a pas de relation plus dangereuse au sommet, il n’y a pas de possibilité d’influence plus grande que ce qu’on est en train d’observer. »