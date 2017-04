Bombardier monopolise l’attention à l’Assemblée nationale

La décision de Bombardier de reporter d’un an une partie de la hausse de rémunération de sa haute direction est «indéfendable», selon François Legault.

La grogne entourant Bombardier s’est transportée mardi à l’Assemblée nationale, où une motion demandant que les dirigeants de l’entreprise renoncent à l’augmentation de leur rémunération pour 2016 sera déposée en après-midi.

Le Parti québécois (PQ), qui déposera la motion pendant la période des questions, a déjà reçu l’appui de la Coalition avenir Québec (CAQ) et de Québec solidaire.

Sa motion suggère que l’Assemblée nationale reconnaisse que l’aide financière apportée à Bombardier aurait dû être assortie d’une condition limitant l’octroi de primes à ses dirigeants et demande à ces derniers de renoncer à l’augmentation de leur rémunération pour 2016.

« Si M. Couillard et M. Leitão tiennent à se faire les porte-voix et les défenseurs du 1 % du 1 %, qu’ils donnent donc le vote libre aux membres de leur caucus pour voir combien sont d’accord avec nous », a réclamé le chef du PQ, Jean-François Lisée.

Des « questions » sur M. Beaudoin

Avant lui, le chef de la CAQ, François Legault, a remis en question le rôle du président exécutif du conseil d’administration de Bombardier, Pierre Beaudoin.

« Pierre Beaudoin a été chef de la direction pendant huit ou neuf ans et a mené l’entreprise près de la faillite. On l’a tassé. On a mis Alain Bellemare à sa place, mais son père lui a donné sa place comme président du conseil. Moi, je pense qu’il faut se poser des questions, effectivement », a-t-il déclaré.

Le député solidaire Amir Khadir a quant à lui réitéré ses inquiétudes quant au rôle joué par Daniel Johnson, qui est à la fois président du conseil d’administration de la division de la CSeries et ex-directeur du comité de transition de Philippe Couillard. « C’est sûr qu’il y a là tous les éléments pour une corruption des décisions gouvernementales », a-t-il lancé.

Bombardier a fait volte-face dimanche et décidé de reporter à 2020 plus de la moitié de la rémunération des membres de sa haute direction pour l’année 2016. Depuis, les premiers ministres Philippe Couillard et Justin Trudeau ont dit estimer que l’entreprise a fait le nécessaire pour répondre aux préoccupations de la population.

En octobre 2015, Québec a investi 1,3 milliard de dollars dans une société en commandite consacrée à la CSeries. En février dernier, Ottawa a annoncé une aide de 372,5 millions : le tiers de ce que réclamait Bombardier pour sauver son programme CSeries.