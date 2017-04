Bombardier cède à la pression

Sous le feu de la critique en raison de la décision d’accorder d’importantes augmentations de salaire à ses hauts dirigeants, Bombardier a annoncé dimanche soir qu’elle remet à plus tard le versement de plusieurs millions de dollars. Une décision qui survient dans un contexte où même le gouvernement Couillard pressait la multinationale de « revoir sa décision », rejetée par une écrasante majorité de Québécois.

« Au cours des 75 dernières années, nos concitoyens ont toujours été à nos côtés. C’est en raison de cette relation tissée serrée que nous sommes sensibles aux réactions du public envers nos pratiques en matière de rémunération », a fait valoir le président et chef de la direction de Bombardier, Alain Bellemare, dans un bref communiqué publié dimanche après 20 h.

« En réponse à ces préoccupations, j’ai demandé au conseil d’administration de reporter à 2020 plus de 50 % de la rémunération prévue pour 2016 de nos six membres de la haute direction visés, a-t-il précisé. Cette rémunération ne sera versée que si nous atteignons nos objectifs de performance, créant de la valeur pour nos actionnaires, pour les Québécois et les Canadiens. »

Alain Bellemare espère ainsi calmer la tempête soulevée par l’annonce de hausses salariales substantielles pour six hauts dirigeants de l’entreprise. « Ce geste continue de démontrer l’engagement à long terme de la haute direction envers la transformation réussie de Bombardier », a-t-il noté, en guise de conclusion de son communiqué.

Pareil au même?

Mais celui-ci semble dans les faits simplement confirmer une décision existante. Samedi, Jean C. Monty, du Comité des ressources humaines et de la rémunération de Bombardier, écrivait ainsi dans un communiqué que les médias n’avaient pas noté que la «moitié des 32 millions de dollars de rémunération des membres de la haute direction [...] est conditionnelle à l’amélioration des performances de l’entreprise au cours des trois prochaines années».

Concrètement, cela signifie que la rémunération totale de 32,6 millions de dollars prévue initialement pour 2016 (selon les données du Mouvement d’éducation et de défense des actionnaires) atteindrait maintenant environ 16 millions de dollars. Les détails seront toutefois connus « plus tard cette semaine », lors de la publication de documents officiels produits en vue de l’assemblée annuelle des actionnaires prévue en mai.

Le recul de Bombardier a d’ailleurs été bien accueilli par le gouvernement du Québec. Dans un tweet, le premier ministre Philippe Couillard s’est dit « satisfait de la décision annoncée par Bombardier », saluant au passage un geste « important pour les travailleurs et la population du Québec ».

Pression politique

Le changement de cap de la direction de Bombardier est intervenu alors que la pression se faisait de plus en plus forte, y compris de la part du gouvernement du Québec.

« Jusqu’à il y a une semaine, les gens étaient très fiers de l’aide accordée à Bombardier. Qu’est-ce qui est arrivé ? Il y a eu une décision qui n’est pas partagée par les Québécois, et je pense qu’il faut bien entendre le message », a fait valoir dimanche le leader parlementaire des libéraux, Jean-Marc Fournier, en entrevue au Devoir.

M. Fournier, qui s’est fait le porte-parole du gouvernement Couillard dimanche, a dit être conscient du « désaccord » exprimé par les Québécois. « Nous, on l’entend, et on s’imagine bien que Bombardier peut l’entendre. » Selon lui, « ce désaccord ne vise pas à dénigrer Bombardier, au contraire. On aime Bombardier. Mais il faut réfléchir à la révision de la décision qui a été prise ».

Cette position tranche avec la première réaction du premier ministre Couillard, qui disait jeudi dernier que la décision appartenait à Bombardier. « Fondamentalement, c’est une décision qui regarde l’entreprise et ses actionnaires », avait-il alors fait valoir.

Les trois partis d’opposition étaient quant à eux représentés à la manifestation « WTF Bombardier », qui a réuni environ 200 personnes dimanche devant les bureaux montréalais de Bombardier. Selon ce qui se dégageait d’un sondage Léger/TVA/Le Journal de Montréal publié dimanche, quelque 93 % des répondants désapprouvent les millions de dollars de hausses salariales des dirigeants. « C’est historique. En 30 ans de métier, je n’ai jamais vu un résultat comme celui-là, quasi unanime », a commenté le sondeur Jean-Marc Léger, en entrevue au Devoir.

Soutien de l’État

D’après des informations publiées la semaine dernière, la rémunération de M. Bellemare devait augmenter de 48 %, passant à 9,5 millions $US, entre 2015 et 2016. Quatre autres dirigeants devaient eux aussi recevoir des augmentations atteignant plusieurs millions de dollars pour la même période. Ainsi, le président du conseil d’administration, Pierre Beaudoin, devait voir sa rémunération augmenter de 36 % à 5,3 millions $US, mais il avait déjà renoncé à cette hausse vendredi, en réaction au tollé provoqué par la divulgation de ces chiffres.

Il faut dire que toutes ces augmentations ont été consenties alors que la multinationale a reçu 1,3 milliard de dollars de fonds publics provenant du gouvernement du Québec, pour l’aider à compléter le développement de la CSeries. La Caisse de dépôt et placement, qui gère les fonds de plusieurs régimes de retraite, a pour sa part injecté deux milliards dans la division Transport de Bombardier.

Le gouvernement Trudeau vient en outre de consentir à Bombardier un prêt de 372,5 millions. Pendant ce temps, l’entreprise prévoit éliminer quelque 14 500 postes à travers le monde d’ici la fin de l’année 2018, dans le cadre de son plan de redressement.