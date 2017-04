La convergence: une option cohérente et emballante

Québec solidaire est à la croisée des chemins. L’un maintien le parti dans une position de « conscience » du Parlement, une position défendable mais… confortable. L’autre engage résolument Québec solidaire vers la voie de l’amélioration concrète de la vie des gens d’ici. Ce chemin, c’est celui de la convergence de notre parti avec les forces progressistes et souverainistes. C’est la principale motivation de ma candidature au poste de co-porte-parole de Québec solidaire.

Le temps est à l’orage. Le néolibéralisme brutal, pratiqué par les libéraux de Philippe Couillard (et de Jean Charest avant lui) produit des effets dévastateurs ici et maintenant. Le réseau de la santé et des services sociaux subit des vagues de compressions sans précédent, des artistes talentueux crèvent de faim, les régions se vident, l’itinérance est en constante augmentation, le taux de décrochage scolaire est alarmant et la question écologique est évacuée des priorités. La question nationale est également balayée sous le tapis. Je suis agent de développement communautaire. Je suis également père de famille. À quoi ressemblera le Québec dans lequel mes filles grandiront ? Ni QS ni la population n’ont le luxe d’attendre encore quatre ans — voire huit ans ! — avant de stopper le bulldozer libéral.

Une entente électorale

Une option s’offre à nous. Certes, elle comporte sa part de risques. Certes, elle n’est pas parfaite. Mais elle a le mérite de nous sortir de l’impasse dans laquelle nous nous trouvons tous et toutes. Elle a le mérite de pouvoir débloquer la situation politique actuelle. Cette option, c’est celle d’une entente électorale avec le Parti québécois et Option nationale. La méfiance, aussi légitime soit-elle, doit laisser place à l’ouverture et à l’audace. Pour le bien du Québec. Pour le bien de Québec solidaire.

Je ne suis pas le seul à le penser. Des gens de tous les horizons appellent au dialogue entre ces formations politiques. Pensons-y. Nous sommes condamnés à collaborer, à court ou moyen terme. Lorsque le mode de scrutin sera réformé et inclura une forme de proportionnelle, il est quasi inévitable que nous soyons appelés à former des gouvernements de coalition. De la même façon, au prochain référendum, le camp du OUI sera composé des partis souverainistes. Faisons la preuve en 2018 que c’est possible de faire passer les intérêts du Québec avant nos intérêts partisans.

Pour la deuxième fois en quelques mois, un chef du Parti Québécois tend la main à Québec solidaire. Cette main tendue mérite d’être considérée avec respect et avec toute la profondeur de réflexion dont QS est capable. Ce même chef s’est également résolument engagé à réformer le mode de scrutin actuel, qui est toxique et alimente le cynisme des électeurs. Nous avons le devoir de le réformer plus tôt que tard. La convergence, j’en suis convaincu, nous permettra de réaliser cet aspect capital de notre programme d’ici 2020.

J’en appelle donc à un devoir de cohérence, à l’ouverture et au dialogue. Si nous nous opposons au néolibéralisme et que nous voulons améliorer le quotidien des Québécoises et Québécois, il faut sortir les libéraux aux prochaines élections. Si nous voulons une réforme en profondeur de nos institutions démocratiques, il nous faut un pouvoir qui soit plus fort qu’un pouvoir symbolique. Pas question toutefois de transiger sur nos principes. Cette « alliance » ne pourra se concrétiser que par l’adhésion mutuelle à une plate-forme commune, élaborée ensemble, sur la base de valeurs progressistes partagées.

Je souhaite la discussion la plus large possible. Ouvrons les fenêtres. Nous avons tant à gagner.