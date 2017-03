Centre Vidéotron: le déficit atteint 3,7 millions

L’opposition à la Ville de Québec a rendu publics des chiffres, jeudi, montrant que le déficit du Centre Vidéotron est beaucoup plus élevé que ce que le maire Régis Labeaume avait annoncé il y a six ans.

« Ce n’est pas comme ça qu’il nous l’a vendu », a dénoncé la chef de Démocratie Québec, Anne Guérette. Lors de la présentation du projet en 2011, M. Labeaume avait avancé que, en l’absence d’une équipe, l’amphithéâtre aurait un déficit annuel de 600 000 $. Or le déficit s’élève plutôt à 3,7 millions.

Les tableaux de l’opposition évoquaient même un déficit s’élevant à 5,2 millions, mais l’administration Labeaume a présenté en après-midi les données plus à jour qu’elle avait en sa possession, faisant tomber le manque à gagner à 3,7 millions.

L’écart entre la cible de 2011 et la réalité découle surtout du fait que le Centre Vidéotron ne paie pas de loyer (l’entente avec Québecor prévoit que, si le Centre est déficitaire, l’entreprise n’en paie pas).

La ville avait aussi sous-estimé les revenus récoltés sur chaque billet (1,2 million au lieu de 2,8 millions). Enfin, on avait prévu des revenus de taxation de 2 millions découlant du développement immobilier autour du Centre qui ne se sont pas réalisés.

La Ville a toutefois été chanceuse pour ce qui est de son emprunt, puisque les faibles taux d’intérêt ont fait passer son coût de 8,34 millions par an à 5,3 millions.

Pour Anne Guérette, ces données sont d’autant plus inquiétantes que le maire se prépare à faire la promotion d’un nouveau grand projet, le Service rapide par bus (SRB). « On est inquiets de le voir repartir en tournée de promotion. […] Il dit qu’il va faire de la pédagogie, mais nous, on pense que ce sera le même exercice de promotion, de la poudre aux yeux pour aller chercher l’adhésion. »

Du côté de l’équipe du maire, on rétorque que la Ville en a malgré tout pour son argent. « Effectivement, on n’a pas perçu de loyer en 2016 et on pense également qu’en 2017 c’est très peu probable qu’on en perçoive, mais on espère que cette situation-là ne perdure pas trop longtemps », a déclaré le vice-président du comité exécutif Jonathan Julien.

Il ajoute qu’il est normal qu’on n’ait pas encore de nouveaux revenus de taxation, mais qu’à court ou moyen terme ces revenus devraient s’ajouter et même être supérieurs à ce que le maire prévoyait en 2011 (2,8 millions).

Enfin, souligne-t-il, le Centre Vidéotron est « un actif qui vaut 370 millions » et qui appartient à la ville. « Ça reste un excellent investissement, mais je pense qu’il est trop tôt pour mesurer sa valeur », résume-t-il.