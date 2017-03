Couillard dit avoir demandé à Marc-Yvan Côté de rester loin de sa campagne

Philippe Couillard assure à l’Assemblée nationale que l’ex-organisateur Marc-Yvan Côté n’a joué aucun rôle — même occulte — dans l’organisation de sa course à la direction du Parti libéral du Québec.

Le premier ministre dit avoir commandé à l’automne 2012 à M. Côté, qui est banni à vie du Parti libéral du Canada, de ne pas se mêler de sa campagne à la succession de Jean Charest. « Avant même que je ne l’annonce publiquement […], je l’ai rencontré, je lui ai dit: “M. Côté, je ne veux pas que vous participiez à ma campagne”», a-t-il relaté lors d’un point de presse jeudi avant-midi. M. Couillard affirme avoir « également transmis cette instruction à l’équipe de direction de [sa] campagne qui l’[a] répandue dans toute l’organisation ».

Pourtant, Le Journal de Montréal titre ce jeudi que « Marc-Yvan Côté [était] bel et bien impliqué dans la campagne de Philippe Couillard ». Pour preuve, Le Journal cite des courriels entre des militants libéraux de longue date et M. Côté. Par exemple, l’ex-directrice de cabinet du président de l’Assemblée nationale Michel Bissonnet, Lise Grondin, a pris soin de remercier M. Côté. « Même si tu étais dans l’ombre, félicitations d’être toujours là, et encore là… reste avec nous, on va en avoir besoin », lui a-t-elle écrit dans un message le 17 mars 2013.

L’ex-responsable de l’organisation de la course à la direction de 2013 de M. Couillard pour l’Est-du-Québec, Josée Lévesque, a pour sa part discuté avec M. Côté. La tenue de leurs échanges n’avait « rien à voir avec la politique », a précisé le chef du gouvernement.

Mais, M. Couillard a insisté : « M. Côté n’avait aucun rôle dans l’organisation de ma course à la direction, aucun mandat, aucune autorisation, point final. »

Voyez le point de presse du premier ministre Couillard.

Le chef de l’opposition officielle, Jean-François Lisée, considère « inconcevable » que M. Couillard n’ait pas été avisé de la participation de Marc-Yvan Côté dans sa campagne à la chefferie en 2013.



« Alors, ce qui est en cause aujourd’hui, c’est ni plus ni moins que la crédibilité de Philippe Couillard. […] Lorsqu’[il] va dire qu’il est scandalisé d’apprendre que Marc-Yvan Côté participait à sa campagne, il va mentir comme un arracheur de dents, a-t-il lancé en début de journée. Donc, aujourd’hui, le théâtre politique qu’on va connaître, c’est un premier ministre qui n’a plus aucune crédibilité qui va nier, qui va camoufler, qui va mentir, en espérant qu’il reste encore quelques électeurs au Québec qui prêtent foi à ses paroles. »



Voyez la réaction de Jean-François Lisée.

La Coalition avenir Québec ainsi que le Parti québécois exigent la tenue d’une commission parlementaire durant laquelle Philippe Couillard, le whip Stéphane Billette, Sam Hamad, Marc-Yvan Côté et des organisateurs libéraux pourraient répondre à leurs questions. « Comment les Québécois peuvent-ils aujourd’hui croire l’équipe de Philippe Couillard ? On comprend aujourd’hui que Philippe Couillard n’a jamais voulu faire le ménage au Parti libéral. Le Parti libéral est encore un parti de copinage où les amis passent avant l’intérêt public », a déclaré le chef caquiste, François Legault.



Selon l’élu solidaire Amir Khadir, « le cancer des manœuvres occultes » fait des ravages au Parti libéral du Québec. « Que [M. Couillard] ait diagnostiqué la métastase, il l’a vue, il a ouvert le cerveau pour regarder et palper la tumeur — peut-être qu’il ne l’a pas fait —, mais ça n’empêche [pas] que la tumeur est là. La tumeur est au sommet du pouvoir libéral malheureusement », a-t-il tonné après la période des questions.



Voyez l’intervention de François Legault

Le candidat malheureux à la direction du PLQ Pierre Moreau dit n’avoir « aucune raison » de jeter le doute sur la légitimité de M. Couillard comme chef libéral. « Y’a rien dans cet article-là qui me permet de remettre en question ou de remettre en cause la parole du premier ministre ou la confiance que j’ai en lui sur sa probité », a-t-il affirmé à la presse. Il estime que son adversaire dans la course à la direction de 2013 a fait le nécessaire en dictant à l’ex-ministre Marc-Yvan Côté – actuellement sous le coup d’accusations de fraude et d’abus de confiance – de demeurer en retrait de sa campagne. « Quel geste voulez-vous qu’il ait pu poser de plus. Il pouvait quand même pas le couler dans le béton, Marc-Yvan Côté », a lancé le président du Conseil du trésor.



Avec Dave Noël