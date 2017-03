Moreau invite les médecins à renoncer aux hausses salariales

Le président du Conseil du trésor, Pierre Moreau, invite les médecins à renoncer à plusieurs centaines de millions en hausse salariale, sans quoi ils baisseront, selon lui, dans l’estime de la population. « Ces gens-là ne sont pas déconnectés de la réalité. Ils savent très bien qu’il y a une perception qui milite en faveur d’un partage équitable entre les services aux patients et la rémunération des médecins », a-t-il déclaré mercredi après-midi.

M. Moreau s’est dit « optimiste » de conclure une entente avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) et la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ). À ce moment-ci, le gouvernement du Québec compte leur verser des augmentations salariales supplémentaires de 456 millions de dollars au cours des trois prochaines années plutôt que de 1,9 milliard, comme il l’a promis à l’automne 2014.

M. Moreau n’écarte pas l’idée de recourir à une loi spéciale s’il se bute à une forte résistance de la part de la FMOQ et la FMSQ. « Moi, je n’exclus rien, je ne prévois rien et je ne négocie pas sur la place publique », a-t-il affirmé dans une mêlée de presse. « Sincèrement, je n’ai rien aujourd’hui qui me dit [qu’]il y a quelque chose qui ressemblerait à l’apocalypse. On n’est pas là ! »

Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, mise aussi sur la « bonne foi » des médecins pour éviter un tel scénario. « Le principe fondamental de la négociation que j’ai faite [comme président de la FMSQ] était le rattrapage. »Celui-ci est désormais terminé, a-t-il indiqué, rappelant que la rémunération des médecins atteindra près de 7,5 milliards, soit 20 % des dépenses en matière de santé, en 2017-2018.

Le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, a pour sa part réclamé le gel immédiat des salaires des médecins. Outré, M. Barrette lui a reproché d’utiliser les médecins comme « boucs émissaires ».