Battre les libéraux est une priorité

Réplique au texte de libre opinion de Denis Monière «S’allier au diable pour battre les libéraux», Le Devoir, vendredi 24 mars 2017

Le dernier sondage Léger nous apprend que 71 % des francophones sont insatisfaits du gouvernement libéral de Philippe Couillard. J’imagine qu’ils doivent se dire qu’il faut battre les libéraux aux prochaines élections d’octobre 2018. Et pourquoi faut-il les battre ? La raison est simple : c’est parce qu’ils sont un mauvais gouvernement. Comme dirait Gaston Miron : « Regardez les manchettes. » Ils sont un mauvais gouvernement parce que, comme le dit Denis Monière, « ils nous enferment dans le Canada » et ont « une conception étriquée et subordonnée de la nation québécoise ». Les députés péquistes sont d’accord avec cette critique du fédéralisme des libéraux et sont parfaitement capables d’en faire la démonstration autant que quiconque, puisqu’ils le font actuellement.

Les libéraux jouissent d’un vote captif des anglophones et des allophones plus ou moins anglicisés : il ne faut pas compter sur eux pour battre Philippe Couillard. Il faut donc se tourner vers les francophones qui sont insatisfaits du gouvernement libéral. Ils devraient voter pour un parti qui est dans l’opposition : le Parti québécois, la Coalition avenir Québec ou Québec solidaire. La preuve mathématique est faite qu’à cause de leur vote captif pro-Canadien à tout prix, à cause de l’appui d’environ 20 % de francophones dans ces circonscriptions et à cause de la division du vote des francophones entre les trois partis d’opposition, les libéraux sont assurés de gagner dans au moins 30 circonscriptions. Je pourrais en faire l’énumération : ce sont des circonscriptions où il y a de nombreux non-francophones. Allez consulter le site du Directeur général des élections et regardez les chiffres.

Dans les autres circonscriptions à forte majorité francophone, si le vote francophone d’opposition aux libéraux est divisé entre le PQ, la CAQ et QS, il y a un danger que les libéraux gagnent avec 30 à 35 % du vote dans ces circonscriptions et continuent à mal gouverner le Québec.

Allié objectif des libéraux

Un ancien professeur de science politique comme Denis Monière sait tout cela. Alors, il est étonnant qu’il mette de côté l’objectif de battre les libéraux pour faire l’éloge de la diversité et de la pluralité des offres politiques. Il pourrait alors jouer le rôle d’idiot utile qui favorise la division du vote anti-Couillard et être un allié objectif des libéraux.

S’il demandait à Jean-François Lisée pourquoi il veut battre les libéraux, il répondrait « pour réaliser mon programme ». Ce programme est publié dans le document intitulé Le chemin des victoires. C’est la proposition principale qui sera présentée au XVIIe Congrès national du Parti québécois. Ce document est accessible sur le site du Parti québécois. Il y a dans ce programme des convictions et des principes cohérents et rigoureux et une vision de l’avenir du Québec fondée entre autres sur la social-démocratie, l’objectif de faire du français la langue commune du Québec et la volonté d’implanter la laïcité. Avec une ouverture sur l’indépendance.

Ce programme n’impose à personne de renoncer à ses convictions. On peut y adhérer en étant authentique. Il contient tout ce qu’il faut pour entraîner l’adhésion des 71 % de Québécois qui veulent changer de gouvernement. Denis Monière dénonce « cette logique que privilégient les péquistes qui estiment que prendre le pouvoir est plus important que de faire la promotion de leurs idées ». Cette phrase est absurde à sa face même, car c’est en faisant la promotion de leurs idées exprimées dans leur programme que les péquistes espèrent prendre le pouvoir pour pouvoir appliquer ce programme qui va contribuer au progrès de la société québécoise.

En tout cas, ce n’est certainement pas cette fausse logique qui essaie de justifier l’existence et le vote pour Québec solidaire qui va contribuer à faire battre les libéraux, ce qui est la priorité de 71 % des Québécois.