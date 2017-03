Martine Ouellet dénonce son rejet du huis clos

La députée indépendante et chef du Bloc québécois, Martine Ouellet, a dénoncé mercredi le refus du ministère des Finances de la laisser être présente dans le huis clos du budget.

« Elle se victimise elle-même », a rétorqué le leader du gouvernement, Jean-Marc Fournier.

Martine Ouellet souhaitait participer au huis clos afin de prendre connaissance du budget au cours de la journée et de s’adresser aux médias présents en ayant « une minute de réplique ». Selon elle, le ministère des Finances a refusé sa présence « sans aucune justification, sans aucun motif ».

« Franchement, de ma part, c’est une incompréhension et je suis assez perplexe de voir à quel point ils sont fermés à ce que je sois présente à un huis clos, à ce que je puisse faire une réplique », a-t-elle déclaré.

Or, il n’y a « aucun droit aux députés indépendants », a riposté Jean-Marc Fournier. « Si c’était le cas, on n’aurait plus le contrôle. Elle a un droit comme députée, c’est de parler dans le débat et elle va pouvoir exercer son droit », a-t-il affirmé.

« Je pense que ce n’est pas une justification, a encore répondu Martine Ouellet. Il y a bien des économistes qui sont là, qui ne représentent pas des partis politiques. Moi, je suis députée à l’Assemblée nationale, et à ce titre-là, je représente des citoyens. »

Voyez Martine Ouellet dénoncer le refus du ministère des Finances de la laisser être présente lors du huis clos budgétaire.

La chef du Bloc a qualifié de « surprenant » le fait qu’elle ait été acceptée dans le huis clos du gouvernement fédéral, la semaine dernière, mais pas dans celui du gouvernement du Québec.

À Ottawa, la situation est complètement différente. Un élu, quelle que soit son affiliation politique — ou son absence d’affiliation politique — a accès aux documents budgétaires sous embargo.

Le Bloc québécois a droit à quatre places au huis clos des partis politiques. Il en dispose comme il le souhaite, confirme la formation au Devoir. Cette année, il a soumis le nom de sa nouvelle chef Martine Ouellet. « Il n’y a eu aucune complication pour inviter Martine Ouellet », relate l’attaché de presse des bloquistes, Mathieu St-Amand.

Le ministère des Finances confirme organiser un huis clos pour les élus, tous partis confondus. Ce huis clos est moins long que celui organisé pour les journalistes (deux heures au lieu de six et demie).

Elizabeth May, qui, en tant que seule élue du Parti vert, est considérée comme une députée indépendante, confirme au Devoir qu’elle a toujours eu accès au huis clos budgétaire depuis sa première élection en 2011. « Il n’y a que la première année que j’ai eu à me battre pour entrer. J’ai fait remarquer que j’avais toujours eu accès aux huis clos lorsque je travaillais pour le Sierra Club et que je ne comprenais pas pourquoi je devrais avoir moins d’accès maintenant que j’étais députée. [Le ministre des Finances Jim] Flaherty avait finalement accepté. J’avais eu la pièce à moi toute seule cette année-là ! »



Avec Hélène Buzzetti et Marie Vastel