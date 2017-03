Faire de l’éducation une priorité

Avec ses coupes en éducation, le gouvernement Couillard a bien mal paru ces dernières années. Bien réelles et en proportion tout aussi importantes, les compressions en santé ne lui avaient pas fait autant de tort dans l’opinion publique. La réduction des services pour les élèves les plus vulnérables, dans une perspective de déclin démographique, de surcroît, où l’apport de chacun compte, était difficile à justifier. À la fois humainement et économiquement.

Le ministre des Finances, Carlos Leitão, a annoncé une hausse d’un peu plus de 4 % des dépenses en éducation, soit un pourcentage supérieur à la croissance des fameux « coûts de système », une première sous l’actuel gouvernement. Le budget de l’éducation, incluant les cégeps et les universités, s’élève à tout près de 17 milliards. Certes, la hausse de quelque 675 millions est en deçà des sommes soustraites en raison de la « rigueur » imposée dans les deux premières années du mandat, mais elle est tout de même une bouffée d’air frais pour les réseaux.

Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Sébastien Proulx, est toutefois difficile à suivre. Il annonce l’embauche, dès la prochaine rentrée scolaire, de 1500 « accompagnateurs » pour appuyer les enseignants en classe de maternelle et de 1re année, embauche qui commencera dans les milieux défavorisés. Il s’agit de dépister rapidement les élèves qui pourraient présenter des troubles d’apprentissage.

Le budget de l’éducation ne prévoit toutefois aucune somme pour le développement déjà amorcé de la maternelle 4 ans dans les milieux défavorisés. À ce jour, 1200 enfants la fréquentent, alors que l’objectif était d’en accueillir 8000 en 2013-2014. L’an dernier, le ministre n’avait financé que 100 nouvelles places ; l’implantation continuera de se faire au compte-gouttes.

Le budget Leitão favorise aussi l’autre bout du spectre, c’est-à-dire l’enseignement supérieur, avec un apport de 100 millions pour de nouvelles embauches à l’automne.

À ce réinvestissement en éducation s’ajoutent des mesures pour promouvoir les secteurs qui recrutent, hausser l’offre en formation continue et favoriser l’intégration des immigrants sur le marché du travail et leur francisation.

Les motivations politiques, voire électoralistes, du gouvernement libéral sont évidentes. Mais au moins, l’éducation semble devenue une de ses priorités. Sébastien Proulx annonce des initiatives avant même d’avoir rendu publique sa nouvelle politique sur la réussite scolaire. Le ministre a peut-être mis la charrue devant les boeufs, mais au moins il avance.