Pourvu que cela dure!

Le troisième budget du ministre des Finances du Québec, M. Carlos Leitão, vient mettre un peu de baume sur les plaies ouvertes par la lutte contre le déficit. Cela dit, plus d’argent n’est pas toujours synonyme de qualité des services, comme on l’a vu dans le passé.

Les contribuables québécois de la classe moyenne qui ont assumé la plus grande part des augmentations d’impôts, de taxes et de tarifs au cours des dernières années seront certainement heureux de recevoir le remboursement des 50 $ à 175 $ de contribution santé calculés dans la déclaration d’impôt qu’ils viennent tout juste de remplir. L’abolition définitive et rétroactive de cette très impopulaire taxe est sans doute le signe le plus évident de la fin de l’ère d’austérité libérale.

Mais ce sont surtout les réinvestissements en santé et en éducation qu’il faut applaudir aujourd’hui puisque c’est là qu’il y avait urgence d’agir. En laissant grimper les dépenses de 4 % cette année dans chacun de ces deux secteurs prioritaires, le gouvernement Couillard donne raison à ceux qui critiquaient les reculs en termes réels des dernières années. D’autant plus qu’en santé ce sont les médecins qui ont accaparé la part du lion.

Maintenant que le ciel se dégage, il sera possible et nécessaire de maintenir un rythme de croissance suffisant pour aller au-delà du maintien des services. On se rappellera l’erreur commise il y a quelques années alors que le réinvestissement dans les services publics avait donné lieu à des batailles corporatistes sans améliorations des services.

Au chapitre des autres mesures importantes, mentionnons l’augmentation des investissements en infrastructures et surtout leur continuité dans le temps. Plus d’argent pour les routes, les écoles et les hôpitaux, et plus d’argent pour le transport collectif, dont la réalisation des trois mégaprojets prioritaires que sont le Réseau électrique métropolitain (REM), le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal et le Service rapide par bus (SRB) à Québec.

Québec investira plus de 9,1 milliards par année en moyenne au cours des dix prochaines années, soit beaucoup plus que les 4,3 milliards de la précédente période de vaches grasses. À ces sommes, il faut ajouter les 10 milliards d’Ottawa, 9,5 autres milliards des partenaires (municipalités, etc.) et quelques dizaines de milliards d’Hydro-Québec, sur qui reposait l’essentiel des attentes, il n’y a pas si longtemps.

Comme c’est toujours le cas au Québec, ce budget tire dans toutes les directions avec des dizaines de mesures pour les particuliers et pour les entreprises. Bonne idée de prolonger le programme de RénoVert et bonne idée encore de venir en aide aux propriétaires qui doivent remplacer leur installation septique.

Certains auraient voulu que Québec réinvestisse davantage dans les services au lieu de consacrer une autre tranche de 2,4 milliards au remboursement de la dette. Si l’idée avait du sens au moment où les compressions tenaient lieu de politique publique, elle en perd en situation d’excédents. À 52,7 % du PIB, la dette totale du Québec reste la plus élevée au pays après Terre-Neuve. Et malgré les injections au Fonds des générations, elle ne baissera pas plus bas que 45 % du PIB d’ici dix ans. Heureusement que les taux d’intérêt sont à un niveau plancher !

Si ce troisième budget Leitão ne peut pas être qualifié d’électoraliste, on peut néanmoins parler de… pré-électoral. Il n’y a rien de mal à cela si l’essentiel de son contenu répond aux besoins. Ce qui est le cas cette fois.