Budget Leitão: moins d’argent pour les médecins

Le gouvernement met les médecins devant le fait accompli en prévoyant dans le budget une réduction des hausses de salaire consenties lors des dernières négociations. Plus de 200 millions de dollars de moins seraient ainsi octroyés en 2017-2018.

Les ententes conclues en 2007 prévoyaient que le gouvernement octroie 215 millions de plus aux médecins cette année et 359 millions l’an prochain.

Or le gouvernement souhaite réduire la hausse d’au moins 200 millions par an parce qu’ils ont atteint plus tôt que prévu la parité avec leurs collègues du reste du Canada.

« Si le rattrapage a été fait, on ne peut pas continuer avec les modalités qui avaient été convenues », a expliqué le ministre de la Santé Gaetan Barrette en mêlée de presse mardi. Les médecins, dit-il, se sont « battus pour un rattrapage, pas pour un chiffre ».

Ironiquement, M. Barrette lui-même avait négocié ces attentes en 2007 pour le compte de la Fédération des médecins spécialistes (FMSQ). L’entente aurait-elle été mal négociée ?, lui a-t-on demandé.

Non, dit-il, parce que l’entente reposait sur des projections étalées sur dix ans et les autres provinces ont « ralenti », voire réduit la croissance des salaires, dit-il. Dans le reste du Canada, la rémunération des médecins compte pour 16,4 % du budget de la santé alors qu’au Québec, elle a atteint 16,7 % en 2014-2015, fait valoir le gouvernement.

Par contre, le coût annuel de la rémunération des médecins par habitant demeure moins élevé au Québec que dans le reste du Canada (663 $ par rapport à 718 $).

Les fédérations avisées

M. Barrette se défend en outre de déclarer la guerre aux médecins. « J’ai toujours cru à la négociation de bonne foi. La bonne foi, c’est regarder les faits. » Selon ce qu’il a expliqué au huis clos, les fédérations de médecins ont été avisées de cette offre au cours des deux dernières semaines.

Les sommes ainsi dégagées seront « entièrement consacrées aux budgets des établissements du réseau », précisent les documents budgétaires.

Cette décision a notamment été bien accueillie par la Coalition avenir Québec (CAQ). « C’est une bonne chose, on est allés trop loin avec la rémunération des médecins », a dit François Legault.

La rémunération des 21 000 médecins du Québec coûte cette année plus de 7,5 milliards au gouvernement. Les dépenses en santé du gouvernement s’élèvent à 36 milliards, soit environ la moitié de l’ensemble du budget (50,6 %).

Hausse des dépenses

Pour le reste, le gouvernement fait une hausse notable des dépenses en santé cette année, soit de 4,2 %. C’est donc 772 millions de plus qui seront distribués dans le réseau, le double de ce qui avait été prévu l’an dernier.

L’argent ira principalement au financement des établissement (328 millions), à la réduction des délais d’attente (100 millions) et à l’augmentation des services (100 millions), et au soutien aux personnes âgées (69 M).

Plusieurs organismes soutiennent que cela permettra à peine de « freiner l’hémorragie » des dernières années, comme la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ) ou encore l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS).

En calculant l’écart des dernières années entre les coûts du système de santé et les dépenses, c’est 1,19 milliard de plus qu’il aurait fallu ajouter cette année dans le réseau pour rattraper le retard dans les investissements.

Mais le ministre martèle qu’il s’agit de « nouveaux services » et qu’il n’y a pas de retard à rattraper.

Aide aux groupes communautaires

Du côté des comités d’usagers, le budget est perçu comme une bouffée d’oxygène. « C’est le budget de la réalité. Nous pouvons dire que le gouvernement a reconnu l’ampleur et la diversité des besoins en santé et services sociaux au Québec. »

Entre autres ajouts, le gouvernement réinvestit dans les 2986 organismes communautaires actifs en santé et services sociaux du Québec en injectant 10 millions de plus cette année au budget de 577 millions qui leur était consenti. Une somme famélique aux yeux du PQ. « Ces organismes sont ceux qui ont tenu à bout de bras les services à la population pendant qu’on coupait », a fait valoir le porte-parole aux Finances, Nicolas Marceau.

Le gouvernement débloque en outre 20 millions en santé publique, dont 5 millions en prévention du suicide et autant dans des projets de distribution de fruits et légumes dans les écoles en milieux défavorisés.

Le budget rappelle enfin que le gouvernement aurait pu être beaucoup plus généreux si les transferts en santé n’avaient pas autant baissé ces dernières années. En 1977, le gouvernement fédéral assurait 50 % des coûts de santé, soit deux fois plus qu’aujourd’hui (25 %). La dernière baisse des transferts prive le gouvernement de 180 millions cette année et une somme estimée à 1 milliards sur dix ans.