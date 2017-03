Budget Leitão: quel impact sur votre portefeuille?

Plusieurs mesures du budget 2017-2018 ont un impact direct sur votre portefeuille. Au menu : une taxe en moins, une petite baisse d’impôt et le prolongement d’un programme pour vous encourager à rénover votre maison.

55 $. C’est la valeur de la baisse d’impôt dont bénéficiera chaque contribuable québécois à compter de 2017-2018. Comme la baisse d’impôt est individuelle, une personne seule recevra 55 $ et un couple obtiendra 110 $.

Cette réduction du fardeau fiscal est rendue possible grâce à un rehaussement du montant à partir duquel les particuliers commencent à payer de l’impôt, qui passe de 11 635 $ à 14 890 $. Ce montant sera indexé annuellement à partir de 2018.

10 000 $. C’est le montant maximal du crédit d’impôt RenoVert pouvant être touché par un contribuable qui décide d’effectuer des travaux de rénovation écoresponsables.

Le programme RénoVert, qui devait durer un an lorsqu’il a été instauré l’an dernier, a été prolongé d’une année supplémentaire dans le budget 2017-2018. Pour bénéficier du crédit d’impôt, il faut s’assurer que les travaux à effectuer sont admissibles et qu’une entente avec un entrepreneur reconnu est conclue au plus tard le 31 mars 2018.



Entre 50$ et 175$. C’est le montant supplémentaire que recevront 97 % des contribuables québécois pour rembourser rétroactivement la taxe santé versée en 2016. Le montant du remboursement varie selon votre revenu.