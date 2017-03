Autoroute 13 : une enquête trop coûteuse, dit le PQ

Québec — L’enquête confiée à l’expert Florent Gagné pour faire la lumière sur le cafouillage de l’autoroute 13 Sud a deux défauts : elle coûte trop cher et son indépendance est loin d’être acquise, selon l’opposition péquiste. Le porte-parole péquiste, le député de Sanguinet Alain Therrien, met en doute la capacité de l’expert recruté par Québec de mener à bien sa tâche. Il déplore le coût élevé du contrat qu’on lui a offert et le peu de latitude laissée à l’expert pour blâmer éventuellement les responsables politiques de leur mauvaise gestion de la crise. M. Therrien n’a pas aimé entendre la semaine dernière le premier ministre Philippe Couillard exonérer de tout blâme les deux ministres impliqués, Laurent Lessard et Martin Coiteux, et ce, avant de connaître les conclusions de l’enquête.