La nouvelle croisade

Avec un impôt sur le revenu résolument progressif, un réseau de garderies subventionnées incomparable et des droits de scolarité remarquablement bas, les Québécois se plaisent à croire que la « société distincte » est celle où l’égalité des chances est la plus grande au Canada, pour ne pas dire en Amérique du Nord.

Paradoxalement, parmi toutes les provinces canadiennes, c’est au Québec que l’école privée est la plus fortement subventionnée — à hauteur de 75 %, selon le rapport Champoux-Lesage (2014) — et la plus fréquentée (12,6 % des élèves du primaire et du secondaire en 2012-2013). Elle n’est financée par l’État que dans quatre autres provinces canadiennes. En Ontario et au Nouveau-Brunswick, où elle ne bénéficie d’aucune subvention, le taux de fréquentation était de 5,2 % et 0,7 % respectivement.

La proportion d’élèves en difficulté tout comme le taux de décrochage sont sensiblement plus bas dans les écoles privées, qui dominent les palmarès année après année. On peut facilement comprendre qu’un nombre grandissant de parents souhaitent y inscrire leurs enfants. Conséquemment, le poids des élèves en difficulté que doit supporter l’école publique ne cesse de s’alourdir.

Le débat n’est évidemment pas nouveau. En 1996, le rapport des États généraux sur l’Éducation avait recommandé un moratoire sur l’ouverture de nouvelles écoles privées et la diminution progressive de leur financement public. En plus de vingt ans, aucun gouvernement n’a osé s’engager dans cette voie.

À l’automne 2012, la ministre de l’Éducation dans le gouvernement Marois, Marie Malavoy, semblait déterminée à agir. Les écoles privées allaient devoir « accepter tout le monde » ou renoncer à leurs subventions. Le temps lui a cependant manqué et le retour au pouvoir des libéraux a eu pour effet de clore le dossier.

Personne n’a dû être vraiment surpris d’entendre Gabriel Nadeau-Dubois relancer le débat. Il va cependant plus loin en proposant l’abolition pure et simple du financement public des écoles privées. « Il n’y a aucune raison de perpétuer un système qui crée deux catégories d’enfants au Québec. Surtout pas à même les fonds publics », a-t-il déclaré dimanche, à l’occasion de son investiture dans Gouin.

M. Nadeau-Dubois reprend simplement le programme de Québec solidaire, qui prévoit déjà un « réseau scolaire public mixte » au sein duquel coexisteraient des écoles publiques totalement financées par l’État et des écoles privées qui n’auraient pas droit au financement public, mais qui seraient néanmoins soumises aux mêmes exigences relativement au programme d’études et à l’intégration des élèves en difficulté.

L’éducation n’était cependant pas le chapitre du programme sur lequel les différents porte-parole de QS ont mis le plus d’accent au cours des dernières années, sinon pour dénoncer les compressions budgétaires décrétées par le gouvernement Couillard. Connaissant l’ancien leader étudiant, le débat sur l’école privée pourrait bien prendre des allures de croisade.

Dans l’élaboration de la « proposition principale », qui servira de base à son nouveau programme, le PQ a fait de louables efforts pour se rapprocher des positions de QS, qu’il s’agisse du revenu minimal garanti, de Pharma-Québec ou encore du renforcement de la loi anti-briseurs de grève.

La « convergence » sera plus difficile sur la question de l’école privée. La « proposition principale » prévoit simplement d’« obliger les écoles privées et les écoles publiques dotées de projets particuliers à accepter des élèves en difficulté ou handicapés et à les accompagner jusqu’à la diplomation ».

Plutôt que de diminuer leurs subventions, cela pourrait bien se traduire par une augmentation du financement des écoles privées, en raison des ressources supplémentaires que nécessiterait la prise en charge d’une clientèle plus lourde.

Il ne saurait être question pour le PQ de couper les vivres à l’école privée. Une bonne partie de l’électorat péquiste, qui y envoie ses enfants, réagirait certainement très mal. Ce serait là un excellent moyen de les jeter dans les bras de la CAQ.

Ce ne sont toutefois pas des considérations d’ordre idéologique qui détermineront en dernière analyse s’il y aura alliance ou non entre le PQ et QS, mais plutôt l’intérêt électoral de l’un et l’autre. Avec un peu de bonne volonté, il ne devrait pas être trop difficile de se partager une quinzaine de circonscriptions libérales ou caquistes, tout en s’assurant que chacun conserve au total une part équitable des voix, à partir desquelles est calculée la subvention que l’État verse aux partis politiques.

Il sera nettement plus difficile de s’entendre sur un pacte de non-agression qui empêcherait le PQ et QS d’attaquer leurs circonscriptions respectives. Un tel pacte serait tout à l’avantage du PQ, dont les actifs paraissent plus vulnérables, mais constituerait un frein à l’expansion de QS. Si une entente s’avère impossible, il serait néanmoins préférable de paraître animé par des motifs plus nobles. Et quoi de plus noble que l’éducation, n’est-ce pas ?