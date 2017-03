Québec solidaire et Option nationale pourraient fusionner

Québec solidaire (QS) et Option nationale (ON) pourraient fusionner sous peu, confirme le chef d’ON, Sol Zanetti, en entrevue au Devoir.

Quelques semaines après l'arrivée de Gabriel Nadeau-Dubois sur la scène politique et son appel à la convergence des forces indépendantistes progressistes, les deux partis envisagent bel et bien de fusionner.

Demande aux membres

Québec solidaire a décidé de proposer à ses membres le mandat de négocier avec Option nationale la possibilité d’une fusion.

« Au congrès de QS, en mai, ils vont demander à leurs membres s’ils veulent entreprendre des discussions formelles sur la question de la fusion », indique Sol Zanetti.

ON, qui compte actuellement de 1500 à 2000 membres, se dit « très ouvert » à ces échanges. « Il est trop tôt pour parler de négos de fusion. Mais ce qu’on dit c’est qu’une alliance est possible. »

Engagement pour l’indépendance

Pour ce faire, Québec solidaire devrait prendre « un engagement clair à faire l’indépendance », ajoute-t-il. « Cela supposerait un certain ajustement du programme politique de Québec solidaire. »

Les discussions auraient lieu dès la résolution entérinée par les membres de QS. Aucun échéancier n’a été fixé pour l’instant, du moins pas publiquement.

Ces propos rejoignent ceux de Gabriel Nadeau-Dubois, qui avait déclaré il y a une dizaine de jours qu’Option nationale et Québec solidaire partagent sur le plan des valeurs et sur le plan des principes le même projet de société.



« C’est sûr qu’il y a des différences dans la manière dont les partis appliquent ces principes-là. C’est pour ça qu’[ils] sont encore deux partis. Je pense que ce dédoublement est contre-productif et qu’il faut y remédier », avait-il déclaré lors d’une conférence de presse dans le Vieux-Montréal.