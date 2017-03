Les minorités peu visibles dans la fonction publique québécoise

Le Conseil des ministres de Philippe Couillard a boudé les minorités visibles dans ses nominations au sein de la fonction publique, révèlent des chiffres dévoilés par Québec solidaire (QS) vendredi.

Depuis son élection en avril 2014, le gouvernement libéral a procédé à 1496 nominations, dont 46 seulement concernent des personnes issues des minorités visibles, selon les calculs de QS. « Le gouvernement libéral a donc nommé 3,07 % de personnes issues des minorités visibles, alors que cette population représente 11 % de la société québécoise », ont déploré les solidaires.

Pendant la même période, sept autochtones ont obtenu des nominations dans la fonction publique : de quoi faire passer la proportion de nominations de personnes racisées et autochtones à 3,54 %.

Sur 1496 nominations en avril 2014 jusqu’au 31 janvier 2017, 46 concernent des minorités visibles, 7 des autochtones.

« Ces données sont disproportionnées et démontrent clairement que le processus de nomination au conseil exécutif traduit un racisme systémique à même l’État. Le premier ministre doit cesser de se draper de vertu et doit montrer l’exemple concrètement », a déclaré l’élu solidaire Amir Khadir.

« Les libéraux, c’est le double échec, a réagi le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée. C’est l’échec de l’établissement de balises claires sur les accommodements religieux, d’une part, et c’est l’échec de l’intégration des Québécois d’origines diverses, d’autre part. Ce double échec est la pire chose à faire pour stabiliser une situation. » Selon M. Lisée, Québec n’a pas besoin d’imposer de quotas, mais doit plutôt développer la « volonté politique » de nommer davantage de personnes issues des minorités visibles.

Le décompte mené par Québec solidaire a porté sur des nominations dans divers ministères et organismes publics, comme l’Université du Québec, divers comités et commissions publiques, ou encore Hydro-Québec et la Société des alcools du Québec, par exemple.