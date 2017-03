10 millions pour la petite enfance

Photo: Jacques Grenier Archives Le Devoir

Le ministre de l’Éducation et de la Famille, Sébastien Proulx, a annoncé jeudi des investissements de 10,2 millions de dollars destinés aux services de garde à l’enfance. La somme, non récurrente, pourra servir à financer divers projets, au choix des ressources qui recevront le financement. « Moi, ce que je souhaite, c’est que, dans l’avenir, cet arrimage-là soit encore plus important et qu’on réussisse finalement à attacher pour de bon les deux réseaux ensemble », a dit le ministre au sujet du réseau de garde et du réseau scolaire. Le « dossier de l’élève », qui suivrait l’enfant dès la petite enfance vers l’école, est quant à lui encore dans la phase de « réflexion », a-t-il déclaré.