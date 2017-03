REM: Couillard demande une aide immédiate d’Ottawa

Le premier ministre Justin Trudeau a échoué jeudi à dissiper les inquiétudes du gouvernement québécois au sujet du financement du Réseau électrique métropolitain (REM), du prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal et du Service rapide par bus (SRB) de Québec. « Ce que j’ai un peu entendu ce matin, peut-être que j’ai mal compris, c’est que “ Les trois projets sont bien, mais il faut que le Québec en choisisse un. ” Non, non, non, on veut les trois projets », a déclaré le premier ministre Philippe Couillard jeudi après-midi.

Il a appelé son homologue canadien à dépêcher sans tarder une « équipe fédérale » au quartier général de la Caisse de dépôt et placement où des dizaines de personnes sont à pied d’oeuvre afin de concrétiser le projet de REM. « Je sais que Monsieur Trudeau est intéressé. Je sais qu’il croit au projet. Je sais qu’il veut y participer. Mais, là, les échéanciers approchent. Il faut qu’on voie une équipe fédérale débarquer, maintenant, avec la Caisse de dépôt pour faire les travaux qui vont nous mener à commencer le projet dans les échéanciers », a-t-il affirmé dans une mêlée de presse. La construction de ce projet évalué à 6 milliards de dollars doit s’amorcer dès l’automne prochain.

Trudeau: «L’argent est là»

Pourtant, M. Trudeau s’était dit en matinée « très excité » par les trois projets de transport collectif sur les planches à dessins du gouvernement québécois. « L’argent est là pour investir dans les projets de transport en commun. On est très excités par le REM, la ligne bleue, le SRB à Québec. C’est des projets dont j’ai parlé plusieurs fois », a-t-il affirmé en marge d’une activité à Toronto. « Mais ce n’est pas à Ottawa de déterminer quel sera le projet final, le projet prioritaire, la façon dont ça va se faire. On est partenaires avec Québec, on est partenaires avec la Ville de Québec, avec [la Ville de] Montréal. On est là pour créer les projets qui sont leurs propriétés. Ils ont soulevés ceux-là comme prioritaires. Et on est très contents de pouvoir travailler avec eux », a-t-il ajouté.

À ce moment-ci, M. Couillard ne s’offusque pas de l’absence de montant précis mis de côté par Ottawa pour mener à terme les projets de prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal et de l’implantation d’un Service rapide par bus (SRB) à Québec et Lévis dans le second budget Morneau. Il s’est toutefois dit déçu jeudi que le gouvernement fédéral se soit abstenu de s’engager à financer en partie ces trois « trois grandes priorités nationales de transport collectif ». « Je ne suis pas capable au dollar près, comme je peux le faire avec le REM maintenant, de dire au gouvernement fédéral : voici l’argent dont j’ai besoin, là. Ça va venir pour la ligne bleue et le SRB. Ce que je veux entendre, c’est le principe du soutien des trois projets. »

Motion adoptée

En matinée, l’Assemblée nationale a exprimé « sa très grande déception face au budget [fédéral] » par le biais d’une motion. En plus de regretter « l’absence d’engagement envers les [trois] projets québécois de transport en commun », les députés déplorent dans cette motion adoptée sans opposition — et expédiée dans la capitale fédérale — « l’absence de soutien adéquat pour l’industrie du bois d’oeuvre, l’absence de compensation pour les producteurs fromagers [ainsi que] l’absence de modification des conventions fiscales avec la Barbade ».

« L’histoire n’est pas terminée », a averti M. Couillard, invitant les élus québécois à Ottawa à faire « écho » aux « priorités du Québec » dans leur caucus respectif.