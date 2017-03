Le Québec «extrêmement déçu» du budget fédéral

Ottawa n’a pas répondu aux attentes de Québec dans son budget, ont dénoncé mercredi les ministres Carlos Leitão et Pierre Moreau.



Le ministre des Finances et le président du Conseil du Trésor du Québec se sont dits « extrêmement déçus et préoccupés de l’absence d’un signal clair sur l’engagement du gouvernement fédéral à participer au financement des grands projets d’infrastructure » du Québec, à savoir le Réseau électrique métropolitain (REM), la ligne bleue du métro de Montréal ou le Service rapide par bus (SRB) de Québec-Lévis.



« Ce à quoi nous nous attendions, c’était un signal clair, signal que nous ne retrouvons pas », a déploré Pierre Moreau. Les négociations avec Ottawa devront donc s’intensifier, a-t-il prévu. D’ici là, il interpelle les élus québécois qui siègent à Ottawa. « J’aimerais bien entendre le caucus du Québec s’exprimer sur les projets d’infrastructure qui touchent le Québec », a-t-il dit.



Au sujet de la Banque de l’infrastructure du Canada, que le gouvernement souhaite voir s’installer à Montréal, les élus libéraux ont aussi admis qu’ils se seraient « attendus à ce qu’un message plus précis soit donné. »



« Ça aurait pu être une meilleure journée », a concédé Carlos Leitão. Il s’est par ailleurs réjoui de la reconnaissance du fédéralisme asymétrique, qui permettra selon lui au Québec de toucher des fonds additionnels allant de 1,2 à 1,5 milliard de dollars sur 10 ans.

Le Parti québécois insulté

Le Parti québécois a quant à lui qualifié les décisions d’Ottawa d’insultantes, déplorant le manque de mesures concernant la lutte à l’évasion fiscale, l’absence d’annonce de financement des transports en commun ou d’aide aux producteurs forestiers et laitiers.

« C’est comme si ça ne comptait pas, le Québec », a laissé tomber le porte-parole de l’opposition officielle en matière de finances, Nicolas Marceau. « Moi je trouve ça insultant, oui, effectivement », a-t-il concédé plus tard.

L’élu péquiste a dénoncé en premier lieu l’absence d’aide financière pour l’industrie du bois d’oeuvre, en plein conflit. « Rien pour la forêt, mais 100 millions de plus pour l’industrie automobile ontarienne et je vous dis que s’il y avait eu une crise dans l’industrie automobile ontarienne, vous pouvez être certains qu’il y aurait eu un beau gros char sur la page couverture du budget », a-t-il pesté. « Les travailleurs forestiers vont écoper pour cette absence de leadership de M. Trudeau. »



Priorités « ignorées »



Nicolas Marceau a ensuite déploré l’absence d’engagements quant au Réseau électrique métropolitain, la ligne bleue du métro de Montréal ou le Service rapide par bus de Québec-Lévis, tels que les réclamait le premier ministre Philippe Couillard. « Les priorités de M. Couillard ont été ignorées, purement et simplement », a-t-il affirmé.



Il a aussi dénoncé l’élimination par Ottawa du crédit d’impôt pour le transport en commun par Ottawa, qui l’a jugé « inefficace » pour réduire les gaz à effet de serre. « C’est une attaque envers les plus démunis, ceux qui sont les plus grands utilisateurs du transport en commun », a-t-il déclaré, en donnant l’exemple des étudiants et des plus jeunes. « La confirmation de la baisse des transferts en santé, de 6 à 3 %, ça va faire mal dans quelques années, vous allez vous en rendre compte », a-t-il aussi affirmé.



En somme, le budget constitue « un message très négatif pour le Québec, pour Montréal, pour le transport en commun », a-t-il résumé. « Une conclusion qui doit être tirée, c’est que M. Couillard est complètement ignoré par M. Trudeau, complètement. »



La Coalition avenir Québec a fait la même analyse. « Ce budget est l’illustration parfaite du manque de leadership du premier ministre Philippe Couillard pour défendre les intérêts des Québécois. En effet, il n’y a absolument rien pour le Québec dans ce budget, parce que M. Couillard n’a pas été en mesure de porter ses demandes avec aplomb », a réagi le porte-parole en matière de finances publiques, François Bonnardel. « Nous ne savons toujours pas si Montréal pourra accueillir la Banque de l’infrastructure du Canada, ce qui engendrerait la création d’une centaine d’emplois de qualité. Il n’y a pas de sommes annoncées pour le projet du REM, un projet très important pour le Québec. »