La multiplication des contrôles plombe l’efficacité du MTQ, juge la VG

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) a multiplié l’ajout de contrôles au fil des ans afin de se conformer à la réglementation, au détriment de son efficacité et de sa gestion contractuelle, conclut mercredi la vérificatrice générale (VG) du Québec, Guylaine Leclerc, dans son rapport pour l’année 2016-2017.

Le MTQ, actuellement en pleine crise en raison du cafouillage entourant la gestion de la tempête du 14 mars, « n’est pas parvenu [au fil des ans] à mettre en place certaines conditions permettant une bonne gouvernance des activités liées au processus de gestion contractuelle », conclut la VG.

Pendant la tempête, c’est justement là où des contrats privés de déneigement ont été accordés à des entreprises privées — sur les autoroutes 13 et 520 — que des ratés ont eu lieu. Le rapport de la VG n’a pas nécessairement examiné ces contrats : il peint un portrait plus large des mécanismes de gouvernance et de gestion contractuelle au sein du ministère.



Dans son rapport, Guylaine Leclerc fournit la liste des étapes et contrôles du processus de gestion contractuelle qui ont été ajoutés au MTQ, au fil des ans. Elle dénombre :

4 politiques;

21 directives;

45 procédures;

79 formulaires;

quatre cahiers de charge;

46 devis types;

29 notes d’orientation;

et 11 guides et manuels techniques.

« Au cours des dernières années, les nombreux ajustements apportés au processus de gestion contractuelle et l’ajout de contrôles ont d’abord visé à renforcer la conformité de celui-ci à la réglementation, a remarqué la VG. Par contre, le ministère a porté une attention insuffisante à l’efficience du processus de même qu’à la surveillance des marchés dans les territoires pour s’assurer de son efficacité. »

Pour illustrer la multiplication des contrôles et des étapes au processus de gestion contractuelle, elle utilise l’exemple d’une clause qui occasionnerait une dépense de plus de 10 % sur un contrat de 100 000 dollars et plus. Ce type de clause s’appelle un avenant. Ce dernier est :

préparé par l’ingénieur;

approuvé par le chef de service concerné et le directeur territorial;

analysé par la Direction de la programmation et des ressources territoriales;

approuvé par la Direction générale adjointe à la coordination des ressources territoriales;

transmis au Service de l’observation des règles contractuelles;

et signé par le sous-ministre.

La VG dénote aussi des lacunes dans le processus décisionnel du MTQ. Bien que le ministère ait un comité de gestion et un comité décisionnel, « aucun n’est véritablement porteur de la vision d’ensemble de la gestion contractuelle », conclut le rapport. Depuis novembre 2016, le sous-ministre n’est plus membre du comité directeur, une entité créée à la suite du rapport Duchesneau de 2011, qui portait sur la collusion.