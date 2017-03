Anacolor devra réduire sa production

L’entreprise Anacolor se trouve dans l’obligation de réduire de 50 % sa production à la suite de la suspension de son certificat d’autorisation par le ministre du Développement durable, David Heurtel.

Le ministre reproche à l’entreprise de ne pas en avoir assez fait pour réduire les nuisances que ses activités font subir aux résidants du secteur. Le problème dure depuis des mois.

« On parle de santé et bien-être de la population, on parle de respect de l’environnement », a déclaré M. Heurtel en mêlée de presse mardi.

« Normalement, il ne devrait plus y avoir d’odeurs », a précisé plus tard le maire de Québec, Régis Labeaume.

Située dans le secteur de Cap-Rouge, Anacolor est spécialisée dans la peinture de pièces métalliques. Les odeurs de solvant à peinture qu’elle dégage lui ont valu 170 plaintes depuis 2012.

Le certificat d’autorisation que lui a délivré le ministère à l’automne était conditionnel à ce qu’elle réduise de 90 % ses émissions de composés organiques volatils (COV) avant le 1er février. Ce qu’elle n’a pas fait, déplore-t-on.

L’entreprise est dès lors obligée de diminuer de 50 %. « Je veux remercier [le ministre] très sincèrement, a réagi le maire. Ça prenait du courage politique et bravo. »

« Quant à Anacolor, c’est une entreprise dont je ne comprends pas le fonctionnement », a-t-il dit.

Selon le ministre, le fait qu’Anacolor conteste la validité du certificat devant le Tribunal administratif ne l’empêche pas de sévir. « On respecte Tribunal, mais c’est à Anacolor de faire la démonstration de ce qu’elle prétend par rapport à notre certificat. »

Anacolor a collaboré à de nombreux grands projets, dont le Centre Vidéotron. Or depuis 2013, elle a augmenté sa production et ses activités dérangent de plus en plus les résidants du secteur.

Plus de détails suivront.