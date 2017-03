Andrew Potter s’est «servi d’un article pour étaler ses préjugés, croit Couillard

Le directeur de l’Institut d’études canadiennes de l’Université McGill, Andrew Potter, s’est « servi d’un article pour étaler ses préjugés » envers la société québécoise, estime le premier ministre Philippe Couillard.

L’ex-rédacteur en chef du quotidien Ottawa Citizen tisse, dans un article publié dans le magazine Macleans, un lien entre le cafouillage dans les opérations d’urgence visant à sortir du pétrin les centaines d’automobilistes immobilisés sur l’autoroute 13 la semaine dernière et un soi-disant « malaise » qui gangrène la société québécoise. M. Potter dépeint la société québécoise comme « aliénée pathologiquement » et qui, de surcroît, manque cruellement de solidarité. Pour preuve, l’économie souterraine est rampante au Québec, souligne-t-il. « Nous parlons ici d’un endroit où beaucoup de restaurants vous offrent deux factures : une si vous payez en espèces, et une autre si vous payez [au moyen d’une carte Interac ou de crédit] », écrit-il, soulignant que « l’absence de solidarité se manifeste de tant de façons différentes qu’elle fait partie du bruit de fond de la ville [de Montréal] ».

Voyez la déclaration du premier ministre Couillard en point de presse.

« Comment peut-on dire de telles choses! » a lancé M. Couillard dans un point de presse mardi avant-midi. « La liberté d’expression, on en voit l’utilisation. En ce qui me concerne, c’est un texte de très mauvaise qualité […] qui vise encore essentiellement à dépeindre une image négative du Québec, basée sur des préjugés », a-t-il dénoncé.

L’article a pourtant été sélectionné par l’éditeur (« Editor's Picks ») et mis en évidence sur le site Web du Macleans.

« Moi, j’ai vu la solidarité des Québécois après l’attaque de la Mosquée de Québec. Je l’ai vue après L’Isle-Verte. Je l’ai vue après tous les désastres et les malheurs qu’on a connus où les gens spontanément se sont ralliés. Je la vois dans la façon dont nos programmes sociaux sont montés par rapport au reste du Canada. Allez demander aux parents d’enfants qui se font garder en Ontario quelle est la société la plus solidaire en terme de filet social », a poursuivi M. Couillard devant les journalistes rassemblés devant lui.

Le chef du gouvernement s’explique mal comment l’auteur de tel texte d’opinion peut diriger l’Institut d’études canadiennes de l’Université McGill.

L’institut fondé en 1994 grâce à une entente entre la famille Bronfman et l’Université McGill « s’emploie à favoriser la recherche et organise divers événements publics à grand déploiement sur des sujets qui interpellent les Canadiens », peut-on lire dans un communiqué de presse diffusé en janvier 20016. « Bien qu’il soit un organisme neutre, l’Institut se veut aussi un lieu de débat et de controverse », fait remarquer l’Université McGill.

Le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault, a pour sa part qualifié simplement le texte de M. Potter de « torchon ».

Devant le tollé, M. Potter a quelques minutes plus tard fait une rétractation en bonne est due forme sur sa page Facebook. Il s’est dit désolé des « erreurs » et des « exagérations » truffant son article. « J’ai échoué. Quand les gens que vous lisez et que vous respectez vous disent qu’ils ne reconnaissent pas leur société dans votre description, cela signifie qu’il s’agit d’un échec d’empathie et d’imagination, et il est temps de faire un pas en arrière. »