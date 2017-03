Cafouillage dans la tempête : Coiteux ne s'estime pas responsable

Le ministre de la Sécurité publique Martin Coiteux ne s’estime pas responsable du cafouillage qui a impliqué son ministère lors de la tempête de neige de mardi dernier, mais plutôt garant du bon fonctionnement des opérations si une telle situation se reproduit dans le futur.

« Quelle est la responsabilité d’un ministre face à ça ? C’est de demander des changements et de demander que l’imputabilité s’applique », a-t-il tranché mardi, après avoir évoqué le bris dans la chaîne de commandement de la Sûreté du Québec (SQ) et les problèmes de communications au sein des ministères de la Sécurité publique et des Transports.

Devant les médias, il a déclaré qu’un ministre « doit s’assurer que le ministère et les opérations sur le terrain fonctionnent adéquatement ». Autrement, « il faut prendre les gestes qui s’imposent ». « C’est ça, assumer ses responsabilités », a-t-il soutenu.

Plus tôt, le premier ministre Philippe Couillard s’est gardé de rejeter sur ses ministres la responsabilité des événements de l’autoroute 13, sur laquelle 300 personnes sont demeurées coincées pendant des heures durant la nuit de mardi à mercredi. « Ce qu’on voit se préciser et se confirmer, c’est que ni l’un ni l’autre ministre n’ont été avertis de la situation et de l’ampleur de la situation. Je pense que l’ensemble des Québécois voient bien où se situent les problèmes, on en saura plus long avec l’enquête que M. Gagné va débuter », a-t-il déclaré, en référence à l’enquête externe confiée à Florent Gagné, cet ex-directeur général de la SQ et ex-sous-ministre des Transports du Québec. « Je ne crois pas qu’aucun d’entre eux ait manqué à ses responsabilités », a-t-il dit au sujet de MM. Lessard et Coiteux.

Plus tôt, le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault, a avancé que la crise de la semaine dernière démontre « que la responsabilité ministérielle n’a plus aucun sens au Québec ». « On se dit : "Comme ministre, je n’ai pas été informé. Donc, qu’est-ce que vous voulez, je n’ai pas été informé." Comme s’il n’y avait pas de devoir, de leadership [nous poussant à] aller appeler soi-même. »

Il a exigé qu’une structure soit mise en place afin de s’assurer que les ministres soient mieux informés lors de situations de crise.