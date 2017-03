Déneigement privé, problèmes publics

Les opérations de déneigement et de déglaçage ont connu de sérieux ratés dans la nuit de mardi, mais les problèmes ne se sont pas limités à l’autoroute 13. De nombreux automobilistes ont également été coincés dans leur véhicule durant de longues heures sur l’autoroute 520, laissés à eux-mêmes. Dans les deux cas, le déneigement était assuré par des entreprises privées, auxquelles Québec a de plus en plus recours.

Nicolas Doré rentrait du travail vers 18 h 30 lorsqu’il s’est retrouvé coincé sur la voie de service de la 520 direction est, entre l’autoroute 13 et la bretelle menant à la 40. Pendant huit heures, la circulation a été complètement bloquée alors que la tempête de neige faisait rage. Pendant qu’il était prisonnier de son véhicule, à la maison, sa conjointe a tenté de s’enquérir de la situation auprès des services de police et du ministère des Transports du Québec (MTQ). Tout ce que Sylvie Bertrand a pu apprendre, c’est qu’un camion bloquait l’accès de la 40. Impossible de parler à quelqu’un au MTQ. « On revenait toujours à la case départ. C’est frustrant parce que cette tempête était prévisible. Il n’y a rien pour aider et réchauffer les gens. Que serait-il arrivé si quelqu’un avait fait une crise cardiaque ou eu un malaise ? » se demande-t-elle.

De son côté, Nadia Sebaï revenait de voyage avec sa famille après avoir atterri à l’aéroport Montréal-Trudeau lorsqu’elle a été prise dans l’immense bouchon de circulation sur l’autoroute 520 : « Ça ne bougeait plus. C’était un stationnement. » Huit heures plus, tard, soit vers 3 h du matin, la circulation a repris et elle a pu rentrer à la maison. « La chance qu’on a eue, c’est qu’on avait fait le plein d’essence, et les enfants ont dormi tout le long. » Mais pendant toute cette attente, les automobilistes ont été tenus dans l’ignorance.

Le ministère des Transports n’a eu vent d’aucune automobile bloquée par la neige sur l’A520 à distance de l’échangeur avec l’A13. « Il n’y a pas eu de bouchon. Est-ce qu’il y a eu des personnes qui ont pu être coincées à un moment ou un autre ? Oui. Mais on ne me rapporte pas de problèmes systémiques comme ç’a été le cas sur la 13 », a expliqué Mathieu Gaudreault, qui fait partie de la garde rapprochée du ministre Laurent Lessard.

Pour sa part, la SQ n’a pas été en mesure de préciser l’ampleur du ralentissement. Pour la période entre 15 h à 20 h, la SQ n’a pas répertorié d’appels à ce sujet, a indiqué la porte-parole Ingrid Asselin.

Le recours au privé

Le gouvernement libéral a montré du doigt l’entreprise privée pour le cafouillage dans les opérations de déneigement et de déglaçage durant l’ultime tempête hivernale. Pourtant, il s’appuie de plus en plus sur elle.

D’ailleurs, le déneigement et le déglaçage de l’A13 (Montréal, Laval et Boisbriand) et de l’A520 ont été confiés à deux compagnies privées, respectivement Roxboro Excavation et Excavation Loiselle.

Le ministre des Transports, Laurent Lessard, a enjoint à son ministère de faire enquête sur les activités de l’entreprise Roxboro Excavation, après quoi il pourra « mettre fin » au contrat.

Le président du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ), Christian Daigle, a attribué la sortie de route des deux camions, à l’origine de l’immobilisation de quelque 300 véhicules sur l’A13 sud, aux ratés de l’opération de déglaçage effectuée par Roxboro Excavation.

Les quatre (ou cinq) patrouilleurs du MTQ affectés à la surveillance de la voie rapide ont « demandé des renforts » pour barrer les accès au tronçon entre l’A40 et l’A20 après avoir constaté « une difficulté » vers 20 h, mais en vain. « Des gens ont été avisés en haut lieu. […] À ce moment-là, eux devaient faire le suivi avec leurs gens », a-t-il souligné.

En revanche, les « portions d’autoroute qui étaient entretenues par [les] ouvriers [du MTQ] et les bretelles d’accès étaient bien dégagées », a-t-il insisté.

Le président de l’Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ), Marc-André Martin, s’est dit préoccupé par la « trop grande dépendance du [MTQ] à l’entreprise privée ». Il a invité, une énième fois, le gouvernement libéral à donner suite à l’une des recommandations du Rapport Charbonneau, en rebâtissant l’expertise du MTQ.

Le nombre d’ouvriers travaillant pour le MTQ a décru considérablement au fil des dernières années, passant de 3114 en 2009-2010 à 1828 en 2015-2016.

Le Conseil du trésor a par la suite chargé le MTQ de retrancher 389 employés équivalents temps plein (ETP) supplémentaires. Néanmoins, 62 personnes ont été embauchées comme conducteurs de véhicules, électriciens, mécaniciens, ouvriers et patrouilleurs réguliers entre 2012-2013 et 2016-2017, a fait remarquer l’attaché de presse de M. Lessard, Mathieu Gaudreault.

Par ailleurs, « il n’y a pas que des mauvais garçons », a-t-il souligné. Pour preuve, 96,6 % des entrepreneurs en entretien hivernal ont bien répondu aux exigences du MTQ en 2015-2016.

Cela dit, le MTQ a remis pas moins de 95 avis de réprimande à des sous-traitants « pour des manquements ayant compromis la sécurité du public » en 2015-2016. Roxboro Excavation ou encore Excavation Loiselle ont-ils été sermonnés par le MTQ dans le passé ? Le porte-parole du MTQ, Martin Girard, a refusé catégoriquement de transmettre les « avis », invitant Le Devoir à les réclamer en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics. La directrice des communications du MTQ, Colette Duval, n’a pas rappelé Le Devoir.

Enquête « externe »

Après avoir présenté ses excuses aux victimes du « cafouillage majeur » survenu durant la tempête hivernale dans la nuit de mardi à mercredi, le premier ministre Philippe Couillard a chargé l’ex-sous-ministre Florent Gagné de reconstituer le fil des événements avant, pendant et après la bordée.

De son côté, le ministre Lessard a relevé de ses fonctions la responsable de la sécurité civile au MTQ, Anne-Marie Leclerc. Elle demeurera néanmoins sous-ministre adjointe au MTQ.

Le Parti québécois et la Coalition avenir Québec ont tour à tour réclamé la tête du ministre Laurent Lessard, l’accusant d’avoir « laissé tomber les Québécois au moment où ils avaient besoin de lui ».

Avec Dave Noël