En associant le PLQ et le PQ comme étant les deux partis qui « ont trahi » le Québec au cours des trente dernières années, Gabriel Nadeau-Dubois (GND) vient de mettre un frein à toute forme de convergence entre QS et le PQ. Une fin de non-recevoir on ne peut plus claire.

Si Jean-François Lisée entretenait encore quelque espoir d’amener QS à se joindre à son parti sous quelque forme que ce soit, j’ai bien peur que l’absence délibérée de candidat du PQ dans Gouin, à l’occasion des élections partielles en vue de remplacer Françoise David, pour laisser toute la place à QS, sera le premier et dernier geste posé par le chef du PQ en vue de susciter la convergence. À mon sens, il m’apparaît évident que GND n’est pas du tout le genre à agir comme deuxième violon. En termes clairs, il préfère d’emblée être le premier violon dans un petit orchestre que second dans un grand, là où ses chances de relever des défis sont davantage présentes… Adieu convergence et tous les « beaux principes » qu’elle faisait miroiter en matière de solidarité pour « la cause » !