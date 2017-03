Pris dans la tempête sur l’autoroute 13: inacceptable, jugent les partis d’opposition

Les partis d’opposition à l’Assemblée nationale pressent le ministère des Transports (MTQ) de justifier les ratés survenus sur l’autoroute 13 où 300 personnes ont été coincées pendant des heures dans la tempête.

« Ce n’est pas normal que dans une tempête qui est annoncée 3-4 jours à l’avance, les services gouvernementaux ne soient pas vigilants pour venir en aide […] Il y a un bris dans le devoir de vigilance dans les services du MTQ », a déclaré le chef du Parti Québécois, Jean-François Lisée.



À la Coalition avenir Québec (CAQ), on n’en pensait pas moins mercredi matin. « Ç'a été une gestion chaotique. La tempête du siècle de 1971, on pouvait comprendre. On est en 2017 », a déclaré le député François Bonnardel. « C’est inconcevable que le MTQ, la Sûreté du Québec, les instances provinciales n’aient pas été capables d’aller supporter et aider ces gens. »



Invité à réagir, le ministre des Transports Laurent Lessard a dit qu’il n’avait pas encore toute l’information pour expliquer ce qui s’était produit. « Des questions restent en suspens, on va les éclaircir. Tout à l’heure je vais avoir les réponses », a-t-il dit.



Il est par la suite retourné parler aux médias avec son collègue de la Sécurité publique Martin Coiteux. Parlant d’une situation « extrême », les deux ministres ont laissé entendre que ce qui s’était produit sur l’autoroute 13 était une exception parce que le travail s’était bien fait sur le reste du territoire.



Plus de détails suivront.