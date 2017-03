Oublie-t-on ON?

Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois devraient aisément devenir le 21 mai prochain les deux porte-parole permanents de Québec solidaire (QS). Mais si les solidaires aspirent à ce qu’Option nationale (ON) fusionne avec leur parti, ne serait-il pas habile et conséquent de réserver l’un des deux postes clés au chef d’ON, Sol Zanetti ?

Souvenons-nous que Québec solidaire est né lui-même de la fusion de deux organisations gauchistes, à savoir l’Union des forces progressistes (née elle-même de la fusion du Rassemblement pour l’alternative progressiste, du Parti de la démocratie socialiste et du Parti communiste du Québec) et Option citoyenne, dont les principaux leaders étaient respectivement Amir Khadir et Françoise David. Ces deux derniers sont naturellement devenus co-porte-parole de la nouvelle organisation pour bien montrer la solidité de leur union.

De même, si ON fusionne avec QS, il faudra démontrer aux Québécois que cette union est du solide. Le meilleur moyen sera d’avoir une direction bicéphale représentant les intérêts des deux organisations.

En clair, si j’étais un solidaire, je demanderais le report de l’élection des co-porte-parole (pourquoi se presser, les élections n’étant que dans un an et demi ?) et l’engagement de négociations avec ON.